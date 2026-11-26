Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Ajax melanjutkan kiprahnya di Liga Konferensi pada Kamis dengan menjamu FC Thun. Pelatih Míchel Sánchez telah mengumumkan susunan pemain untuk laga di Johan Cruijff ArenA yang dimulai pukul 18.45. Susunan pemainnya penuh kejutan.

Marc ter Stegen, yang tidak dimainkan saat menghadapi ADO Den Haag, kembali menjaga gawang Ajax pada pekan yang penting bagi klub tersebut. Thilo Kehrer menempati posisi bek kanan dan Owen Wijndal bek kiri. Dies Janse dan Daley Blind secara mengejutkan menjadi duet bek tengah.

Youri Baas dan Davy Klaassen tampaknya diistirahatkan, sementara Yves Bissouma tidak memenuhi syarat untuk bermain. Sofyan Amrabat ditempatkan sebagai gelandang bertahan, sedangkan Julian Brandt dan Rayane Bounida diharapkan menjadi sumber kreativitas.

Oliver Edvardsen mendapat kesempatan dari Míchel di posisi sayap kanan. Marcos Leonardo kembali mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya sebagai penyerang tengah, sementara Abdellah Ouazane bertugas memasok bola dari sisi kiri.

Iklan Iklan

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan dalam konferensi pers pada Rabu bahwa Julian Brandt dan Anton Gaaei tidak bisa bermain selama 90 menit dalam dua pertandingan, tetapi para pemain Jerman itu tetap mendapat tempat di susunan pemain inti. Jorthy Mokio tidak dapat bermain untuk sementara waktu karena cedera.

Topik Terkait

Ajax tidak menemui banyak kesulitan saat mengalahkan ADO 3-0 pada Minggu. Hasil itu membuat klub asal Amsterdam tersebut hanya terpaut satu poin dari pemuncak klasemen PSV di Vriendenloterij Eredivisie.

FC Thun berada di papan tengah liga Swiss dengan menempati posisi kesembilan. Akhir pekan lalu, mereka kalah tipis 3-2 dari Young Boys yang berada di posisi kedua.

Iklan

Susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Kehrer, Janse, Blind, Wijndal; Bounida, Amrabat, Brandt; Edvardsen, Leonardo, Ouazane.

Susunan pemain FC Thun: belum diketahui.