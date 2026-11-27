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Marseille meraih kemenangan penting di Liga Europa pada Kamis malam, tetapi perbincangan seusai laga didominasi satu momen yang memicu kekecewaan. Meski menang tipis atas Levski Sofia, pelatih kepala Bruno Genesio tidak menyembunyikan kekesalannya atas peluang yang terbuang untuk menggandakan keunggulan.

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Kemenangan ternoda kesalahan individu

Marseille melanjutkan kebangkitan mereka di Liga Europa pada Kamis dengan kemenangan 1-0 atas Levski Sofia di Orange Velodrome. Meski tiga poin itu penting bagi klub besar Prancis tersebut, penampilan mereka jauh dari performa terbaik. Sebuah momen kontroversial pada babak kedua juga membuat pelatih Genesio tampak kesal di tepi lapangan. Selain gol kemenangan, momen penentu pertandingan terjadi pada menit ke-51 ketika Marseille mendapat penalti. Amine Gouiri maju dengan peluang untuk memastikan kemenangan, tetapi keputusannya mencoba penalti Panenka berakhir buruk karena bola dengan mudah diamankan. Kegagalan itu membuat seisi Velodrome tak percaya dan memaksa tuan rumah menjalani setengah jam terakhir dengan tegang.

Genesio segera membahas insiden itu setelah peluit akhir, mempertanyakan alasan penyerangnya memilih teknik berisiko tinggi dalam pertandingan Eropa yang penting. “Mengapa dia mencobanya? Anda harus bertanya kepadanya,” kata Genesio, seperti dikutip RMC Sports. “Siapa pun bisa gagal mengeksekusi penalti. Kami tidak akan menyalahkan seorang pemain karena gagal mengeksekusi penalti. Namun, seandainya saya berada di posisinya, saya tidak akan mencoba itu. Tidak pada saat itu, dan tidak dalam periode seperti ini,” lanjut pelatih Marseille tersebut.

Genesio menuntut pendekatan yang lebih profesional

Kekesalan sang pelatih berkaitan dengan situasi pertandingan, ketika Marseille berupaya mempertahankan keunggulan tipis setelah awal kiprah yang sulit. Penalti Panenka yang berhasil kerap menuai pujian atas keberanian pemain, tetapi kegagalan Gouiri membuatnya mendapat kritik tajam dari bangku cadangan timnya. Genesio mengakui bahwa meski hasil akhir berpihak kepada Marseille, penyelesaian peluang yang kurang tajam dan cara penalti itu gagal sulit diterima dari sudut pandang pelatih.

“Namun, jika dia berhasil, semua orang akan bersorak untuknya. Begitulah adanya, dan kegagalan itu tidak membawa konsekuensi, yang merupakan hal terpenting. Saya tidak sepenuhnya puas. Saya lebih suka dia gagal dengan cara lain atau mencetak gol,” ujar Genesio.

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Fokus kembali ke Ligue 1

Terlepas dari drama penalti itu, Genesio menjelaskan bahwa keputusannya menarik Gouiri dan sejumlah pemain penting lainnya didasari pengelolaan skuad, bukan semata-mata hukuman atas kegagalan tersebut. Sang penyerang akhirnya diganti pada menit ke-63 ketika pelatih ingin menyegarkan opsi serangan untuk fase akhir pertandingan. Marseille bertekad mempertahankan momentum setelah performa yang tersendat di kompetisi domestik, termasuk kekalahan mengecewakan 3-2 dari tim promosi Le Mans akhir pekan lalu.

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“Saya melakukan pergantian untuk mengelola energi para pemain karena kami akan menghadapi pertandingan penting lainnya. Saya menjaga kondisi kesehatan para pemain saya,” jelas sang pelatih.

Lolos di kompetisi Eropa tetap menjadi prioritas

Kemenangan tipis atas Levski Sofia yang tampil tumpul menunjukkan bahwa Marseille masih harus banyak berbenah jika ingin melangkah jauh di kompetisi ini. Namun, dua pertandingan beruntun tanpa kebobolan di Eropa menjadi fondasi kuat bagi Genesio. Rekam jejak Marseille di Eropa menuntut mereka mencapai babak gugur, dan poin-poin yang diraih dengan susah payah ini mendekatkan mereka ke ambang kelolosan yang penting setelah awal yang lambat di fase grup.

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Kemenangan atas klub Bulgaria itu memberikan dorongan moral yang sangat dibutuhkan sebelum Marseille bertandang untuk menghadapi Auxerre dalam laga Ligue 1 pada Minggu ini. Genesio berharap timnya tampil lebih disiplin dalam penyelesaian akhir saat berupaya naik di klasemen domestik.