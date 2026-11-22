Bagikan Ikuti GOAL di Google

Enzo Maresca mengecam keputusan wasit setelah Manchester City dirugikan oleh keputusan kontroversial dalam hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Fulham. Raksasa penghuni Etihad itu menyayangkan gol yang dianulir, yang bisa mengubah momentum pertandingan ketika kelemahan lini pertahanan mereka kembali terlihat.

Iklan

Mengapa gol penyama kedudukan Erling Haaland dianulir

Fulham unggul melalui Rodrigo Muniz sebelum Elliot Anderson menyelamatkan satu poin untuk Manchester City pada babak kedua. Di antara kedua gol itu, tuan rumah sempat mengira telah menyamakan kedudukan pada menit ke-25 ketika Haaland mendorong umpan silang Iliman Ndiaye melewati garis gawang.

Bola tampak terlepas dari genggaman kiper Bernd Leno, sehingga Haaland yakin dirinya telah mencetak gol. Wasit Tom Bramall memutuskan bahwa Leno masih menguasai bola dan menghukum sang penyerang karena pelanggaran, keputusan yang kemudian ditegaskan VAR .

Maresca pertanyakan keputusan wasit setelah meninjau rekaman pertandingan

Maresca mengungkapkan kekecewaannya setelah meninjau rekaman usai peluit akhir. Ia bersikeras para wasit salah mengambil keputusan. "Saya meninjau gol itu setelah pertandingan dan menurut saya cukup jelas bahwa itu bukan pelanggaran, tetapi bukan saya yang mengambil keputusan," kata Maresca.

Pelatih City itu juga mengungkapkan bahwa Haaland bersikeras tidak melakukan pelanggaran saat pemeriksaan video berlangsung. "Dia benar-benar yakin bahwa itu gol, bahkan ketika VAR sedang meninjaunya, karena saya bertanya dari tepi lapangan. Namun, wasit mengambil keputusan berbeda," tambahnya.

Iklan Iklan

City masih tanpa kemenangan, Fulham akhiri rentetan 20 kekalahan

Kehilangan dua poin membuat Manchester City gagal menang dalam empat pertandingan terakhir di Liga Primer Inggris. Kelemahan lini pertahanan mereka juga tetap mencolok setelah gagal mencatatkan nirbobol dalam sembilan pertandingan beruntun di semua kompetisi.

Topik Terkait

Bagi Fulham, hasil imbang ini mengakhiri rentetan 20 kekalahan melawan City yang berlangsung sejak 2011. Manajer Alvaro Arbeloa memuji keberanian timnya dan merasa mereka bisa meraih tiga poin.

"Tentu saja kami tahu kami kalah dalam 20 pertemuan terakhir melawan Manchester City, tetapi saya mengatakan kepada mereka bahwa kami akan punya peluang mengalahkan mereka jika bermain dengan keberanian dan karakter," kata Arbeloa. "Saya menang saat terakhir kali berada di sini [bersama Real Madrid], jadi saya pikir mungkin kami punya peluang untuk menang. Menurut saya kami tampil sangat baik. Kami bisa memenangi pertandingan ini."

Iklan

City perlu segera berbenah untuk menghentikan kemerosotan

Maresca menghadapi tekanan yang kian besar untuk menghentikan kemerosotan City di kompetisi domestik dan memperkuat lini belakang yang selalu kebobolan dalam sembilan pertandingan beruntun. Selama mereka belum kembali solid dalam bertahan, selisih tipis dan keputusan wasit yang kontroversial akan terus merugikan mereka.

Sementara itu, Fulham bisa semakin percaya diri setelah mengakhiri rentetan panjang kekalahan dari City. Menjaga keberanian dan karakter yang sama akan sangat penting saat tim asuhan Arbeloa berupaya mengubah penampilan bagus menjadi kemenangan.