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Manajer Manchester City, Enzo Maresca, terlibat dalam perbincangan tegang soal catatan disiplin mantan klubnya, Chelsea. Pelatih asal Italia itu menepis kekhawatiran atas banyaknya kartu merah yang diterima tim lamanya dan menegaskan skuad barunya sedang bergerak ke arah yang benar.

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Konferensi pers Maresca berlangsung tegang

Maresca menepis pertanyaan mengenai masalah kedisiplinan yang terjadi selama ia menangani Chelsea. Pelatih asal Italia itu terlibat perdebatan tegang dengan seorang reporter pada Jumat menjelang pertandingan Premier League melawan Brighton.

Pertanyaan muncul mengenai banyaknya kartu merah yang diterima para mantan pemainnya sebelum ia meninggalkan klub London tersebut pada Hari Tahun Baru. Namun, pelatih City itu menolak anggapan bahwa masalah tersebut benar-benar perlu dikhawatirkan. Ia segera membantah anggapan itu saat membahas laga akhir pekan.

Maresca membalas pertanyaan reporter

Ketika didesak menjawab soal masalah kedisiplinan Chelsea, Maresca langsung mempertanyakan dasar pertanyaan tersebut. Ia meminta reporter itu memperjelas kapan tepatnya pelanggaran-pelanggaran itu terjadi.

“Saat saya masih di sana atau setelah saya pergi?” tanya Maresca. Setelah reporter tersebut menegaskan bahwa pertanyaannya secara khusus merujuk pada masa kepelatihannya, pelatih asal Italia itu memberikan jawaban singkat dan tegas.

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“Anda kurang informasi. Saat saya masih di sana... saat saya pergi,” jawabnya. Ketika kembali ditanya apakah kartu-kartu merah itu merupakan masalah yang terus berlanjut selama ia menangani tim, ia hanya berkata: “Saya rasa tidak.”

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Kartu Chelsea dan perkembangan City

Selama bulan-bulan terakhir Maresca di Chelsea, enam pemain menerima kartu merah antara September dan November. Klub tersebut mengakhiri musim lalu dengan 118 kartu kuning di Premier League dan 11 kartu merah di semua kompetisi.

Terlepas dari berbagai masalah di luar lapangan, termasuk skandal keuangan yang sedang mereka hadapi, Maresca mengaku puas dengan skuadnya saat ini. Setelah mulai menangani tim pada akhir Juni, ia yakin timnya berkembang dengan baik meski mengalami banyak perubahan.

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“Kami menuju ke arah yang tepat,” jelas Maresca. “Saya rasa saat ini kami mampu bersaing, dan kami mengganti banyak pemain, berganti pelatih. Namun, hal baik tentang klub ini adalah, saat ini, saya rasa kami mampu bersaing di semua kompetisi dan kami tahu bahwa itu membutuhkan waktu.”

City bersiap menghadapi ujian dari Brighton

Manchester City akan berusaha mempertahankan performa impresifnya saat menjamu Brighton pada Sabtu. City saat ini berada di puncak klasemen Premier League dengan 21 poin dari delapan pertandingan. Mereka unggul atas Arsenal berkat selisih gol dan unggul lima poin atas Brighton yang akan bertandang.