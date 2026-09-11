Dari pemain yang mengalami krisis kejiwaan dan mengambil cuti di Barcelona, hingga menjadi bintang yang menciptakan perbedaan di Liverpool lewat umpan back-heel. Inilah kisah kebangkitan baru yang dibintangi pemain asal Uruguay, Ronald Araujo, yang mencuri perhatian dalam laga puncak melawan Atletico Madrid.

Araujo, yang dipinjamkan dari Barcelona ke Liverpool dengan opsi pembelian senilai 55 juta euro, menjadi salah satu bintang paling menonjol bagi Liverpool dalam kemenangan menegangkan 2-1 atas Atletico Madrid pada Rabu lalu. Ia menciptakan gol penyeimbang untuk Szoboszlai lewat umpan back-heel yang memukau, sekaligus menegaskan awal yang kuat dan memantapkan dirinya sebagai elemen inti dalam skema tim.

Andoni Iraola, pelatih Liverpool, memuji peran besar yang diberikan sang bek dalam pekan-pekan awal, terutama setelah menempatkannya di posisi bek kanan dalam dua pertandingan yang ia jalani sebagai starter.

Iraola berkata, dalam pernyataan yang dikutip "Mundo Deportivo" asal Spanyol: "Saya rasa Ronald sudah terbiasa bermain di pertandingan-pertandingan penting. Ia terbiasa bermain di Liga Champions Eropa, bersaing memperebutkan gelar, dan bermain untuk klub besar. Penampilannya yang istimewa juga membantunya."

Pelatih asal Spanyol itu menambahkan sambil memuji fleksibilitas sang pemain: "Dalam pertandingan melawan Nottingham Forest dan Newcastle, sulit baginya untuk memulai sebagai pemain cadangan di posisi bek tengah, tetapi ia masuk dan tampil bagus, serta kami mencetak gol saat ia berada di lapangan. Mungkin itu memberinya kepercayaan diri, kemudian ketika ia mendapat kesempatan bermain sebagai starter, bahkan di posisi yang pernah ia mainkan meski bukan posisi biasanya, ia tampil luar biasa."

Iraola mengungkap sisi manusiawi dalam adaptasi Araujo, setelah tahun yang sulit di Barcelona di mana ia terpaksa mengambil cuti untuk mengatasi masalah kesehatan kejiwaan.

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Ia menjelaskan: "Baginya, mungkin tantangan terbesar adalah bahasa, karena ia tidak berbicara bahasa Inggris, sehingga beradaptasi dengan negara baru terkadang menjadi hal yang sulit. Namun ia mendapat dukungan yang baik di ruang ganti."

Ia menutup: "Saya rasa perubahan ini, meski hanya perubahan psikologis, sangat membantunya, mengingat ia telah bermain untuk Barcelona selama bertahun-tahun, dan saya rasa ia membutuhkan perubahan semacam ini."