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Andoni Iraola menepis anggapan Jamie Carragher bahwa Liverpool adalah penantang utama dalam perebutan gelar Liga Primer Inggris musim ini. Sang manajer menegaskan masih terlalu dini untuk membahas hal itu saat ia mempersiapkan skuadnya menghadapi laga krusial melawan Arsenal di Anfield pada Minggu.

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Iraola tepis pembicaraan dini soal gelar

Iraola menepis anggapan bahwa Liverpool asuhannya merupakan penantang utama dalam perebutan gelar Liga Primer. Mantan bek Carragher baru-baru ini menyatakan bahwa klub asal Merseyside itu patut dianggap sebagai ancaman utama bagi Arsenal di puncak klasemen musim ini.

Liverpool merespons kekalahan telak 3-0 dari Manchester City pada awal bulan ini dengan sangat baik. Mereka bangkit dengan meraih lima kemenangan beruntun di semua kompetisi, termasuk kemenangan impresif atas Brighton akhir pekan lalu.

Menulis di The Telegraph, Carragher menyatakan bahwa kemenangan atas Arsenal di Anfield akan menegaskan kapasitas Liverpool sebagai penantang gelar. Menurutnya, hal itu sangat relevan mengingat ketidakpastian yang masih menyelimuti City setelah putusan bersalah baru-baru ini.

Pelatih Liverpool fokus menghadapi Arsenal

Meski ekspektasi dari luar kian tinggi dan hasil-hasil positif terus berdatangan, Iraola tidak ingin terlena oleh rentetan performa bagus belakangan ini. Sang pelatih menegaskan bahwa fokusnya sepenuhnya tertuju pada tantangan terdekat, yakni menghadapi Arsenal pada Minggu.

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"Saya pikir masih terlalu dini untuk mulai melihat klasemen," jelas Iraola kepada media dalam konferensi pers jelang pertandingan. "Yang penting adalah mempersiapkan diri untuk pertandingan yang sangat sulit. Kami tahu Arsenal dan betapa bagusnya mereka. Mereka memiliki pemain-pemain yang sangat bagus, bekerja dengan sangat selaras, dan kami harus siap menghadapi tantangan itu."

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Pertengahan musim tetap menjadi tolok ukur sesungguhnya

Pelatih Liverpool itu meyakini klasemen baru akan memberikan gambaran akurat mengenai peluang mereka yang sesungguhnya ketika musim sudah berjalan jauh lebih lama. Ia menekankan bahwa skuadnya masih punya banyak ruang untuk berkembang, termasuk secara taktis.

"Ini masih Oktober," lanjut Iraola. "Kami harus menjalani pertandingan satu per satu dan saya selalu mengatakan bahwa tolok ukurnya kurang lebih ketika kami sudah saling berhadapan satu kali, jadi pada pertengahan musim. Saat itulah Anda bisa mulai melihat klasemen.

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"Saat ini, kami berada dalam posisi di mana kami perlu meningkatkan kemampuan dan terus menjadi lebih baik. Bagi para penggemar, bagus jika mereka punya ekspektasi atau berpikir kami bisa menang. Biasanya itu hal yang baik, tetapi jika Anda bertanya kepada saya, saya pikir musim ini masih sangat dini."

Kabar baik soal kondisi pemain jelang laga di Anfield

Liverpool berharap dapat memanfaatkan atmosfer Anfield yang terkenal semarak saat menjamu Arsenal Minggu ini. Liverpool juga berpeluang mendapat kabar baik mengenai kondisi dua pemain menjelang laga akhir pekan tersebut. Dominik Szoboszlai dan Víctor Munoz masih menjalani pemulihan dari cedera hamstring dan lutut masing-masing, dan klub berharap keduanya dapat kembali bermain pada Minggu.