Bagikan Ikuti GOAL di Google

Rennes memecat Franck Haise setelah lima laga tanpa kemenangan di semua kompetisi. Ia menjadi pelatih terbaru yang kehilangan pekerjaan pada musim Ligue 1 yang penuh gejolak. Kekalahan 1-3 di markas NEC dalam Liga Europa pada Kamis menjadi titik akhir bagi tim yang semula berharap bersaing memperebutkan tiket Liga Champions. Tiga anggota staf kini menangani tim untuk sementara.

Iklan

Rennes berpisah dengan Haise

Rennes mengonfirmasi pada Jumat bahwa Haise telah diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih kepala. Dua asistennya, Johann Ramare dan Lilian Nalis, juga hengkang. Keputusan itu diambil sehari setelah kekalahan 1-3 di markas NEC dalam Liga Europa , yang memperpanjang rentetan tanpa kemenangan Rennes di semua kompetisi menjadi lima pertandingan.

Foot Mercato dan L'Equipe sebelumnya pada hari yang sama melaporkan bahwa posisi Haise terancam, seperti dikutip oleh Get French Football News. Rennes belum menang sejak mengalahkan Strasbourg 3-0 pada 25 Oktober, dan Haise disebut telah kehilangan dukungan sebagian pemain di ruang ganti.

Korban terbaru gejolak Ligue 1

Haise menjadi nama terbaru dalam daftar pelatih Ligue 1 yang kehilangan pekerjaan musim ini. Lens memecat Dino Toppmoller pada September setelah hanya empat pertandingan liga, lalu berpisah dengan penggantinya, Yannick Cahuzac, pada 12 November setelah kekalahan telak 1-9 di Liga Champions.

Le Havre memberhentikan Didier Digard pada 31 Oktober setelah sembilan pertandingan Ligue 1 tanpa kemenangan, tetapi dua pekan kemudian Lens justru menunjuknya. Strasbourg kemudian mengganti Hugo Oliveira dengan mantan pelatih Swansea, Vitor Matos, pekan lalu.

Iklan Iklan

Ekspektasi belum terpenuhi

Rennes mengawali musim dengan harapan bersaing memperebutkan tempat di Liga Champions setelah memperkuat skuad dan mempertahankan pelatihnya, tetapi perjalanan mereka memburuk. Haise, yang bergabung pada pertengahan musim lalu dan membawa klub lolos ke Liga Europa, pergi saat Rennes berada di peringkat kesembilan Ligue 1.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya TFC Ligue 1 11.15 REN Tonton

Perjalanan mereka di kompetisi Eropa juga tersendat, dengan hanya satu kemenangan pada fase liga, yakni atas OFI Crete. Presiden klub Arnaud Pouille juga dilaporkan terancam kehilangan jabatannya menyusul rentetan hasil buruk tersebut.

Tiga staf tangani tim sementara

Sebastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelievre, dan Herve Sekli akan menangani tim untuk sementara, dimulai dengan lawatan ke Toulouse pada Minggu.

Iklan

Rennes kini harus mencari pengganti permanen untuk menghidupkan kembali musim yang dengan cepat keluar dari jalur yang diharapkan.