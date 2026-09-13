Pelatih Levante menyindir usai empat gol Barcelona: "Kami tak bisa menghalangi matahari"

Pelatih asal Portugal, Luis Castro, yang menangani Levante, mengungkapkan kebanggaannya atas penampilan para pemainnya meski kalah dari Barcelona, sembari menegaskan bahwa timnya menampilkan pertandingan yang kuat dan mampu meraih hasil berbeda, setelah menciptakan sejumlah besar peluang menghadapi pemuncak klasemen La Liga.

Castro menegaskan bahwa perubahan taktik yang ia lakukan selama pertandingan cukup efektif, seraya menyebutkan bahwa Levante menciptakan peluang terbanyak menghadapi Barcelona dibandingkan seluruh pesaingnya musim ini. Ia juga menyinggung pengaruh cuaca panas dan keringnya lapangan Stadion Ciutat de Valencia, mengingat pertandingan digelar pukul empat lewat seperempat sore.

Castro berkata mengenai kondisi lapangan: "Kami sudah menyiramnya, tetapi jika ada yang menderita karena panas terik di tribun, kami tidak bisa menghalangi sinar matahari," seraya menjelaskan bahwa klub telah memangkas rumput dan menyiram lapangan sebelum pertandingan, karena ia tidak ingin meraih kemenangan di atas lapangan yang buruk.

Ia menambahkan: "Lapangan dalam kondisi sangat baik untuk sebuah tim yang mengganti rumput lapangannya di awal musim, dan bermain di stadion-stadion lain yang rumputnya jauh lebih buruk. Kami datang ke sini kemarin karena kami ingin lapangan berada dalam kondisi baik."

Ia melanjutkan dengan nada sinis: "Ada satu hal yang masih belum bisa dilakukan Levante, meski kami akan mencobanya di lain waktu: menghalangi sinar matahari. Anda bermain di Valencia pukul empat sore, dan itu mustahil. Para pemain memberi tahu kami bahwa ketika mereka keluar, mataharinya sangat menyengat, dan rumput mengering dalam dua menit. Apa yang bisa kami lakukan?"

Mengenai reaksinya setelah kebobolan gol ketiga, pelatih Levante itu menjelaskan: "Kami sedang berbicara dengan para pemain tentang bagaimana kami menciptakan peluang. Seandainya kami mencetak satu gol lagi, itu akan menambah keraguan mereka, dan itulah yang terjadi."

Ia menuturkan bahwa perubahan di lini serang bertujuan menambah tekanan terhadap Barcelona, dengan berkata: "Kami melakukan beberapa perubahan di lini serang karena kami tahu mereka adalah pemain yang mampu menciptakan masalah. Ivan mendapat 3 peluang bagus dan memanfaatkan salah satunya. Kami tahu kami akan menekan sedikit lebih kuat dengan para pemain pengganti, karena mereka lebih aktif, dan perubahan itu dilakukan untuk mencoba meraih hasil yang lebih baik."

Castro menolak menganggap kekalahan ini sebagai pukulan berat bagi ruang ganti, seraya menegaskan bahwa timnya sedang menjalani rangkaian positif sebelum menghadapi Barcelona: "Kekalahan tetaplah kekalahan, tetapi kami merasa sakit karena kami mengharapkan lebih. Kami ingin bermain untuk menang karena Barcelona adalah tim yang sangat besar."

Ia menambahkan: "Kami sudah menjalani 8 pertandingan beruntun tanpa kekalahan, dan menang di 7 di antaranya. Ini menyakitkan karena kami ingin menang, tetapi kami juga tahu bahwa kami telah mengerahkan segala kemampuan kami. Saya selalu berkata kepada para pemain: jika kalian telah mengerahkan segala yang kalian miliki, saya tidak bisa meminta lebih dari itu."

Pelatih asal Portugal itu memuji para suporter Levante dan atmosfer Stadion Ciutat, dengan berkata: "Saya sudah terbiasa dengan Stadion Ciutat. Sekali lagi, penampilannya luar biasa, dan itu tidak lagi mengejutkan bagi saya. Kami telah menjalani tujuh pertandingan tanpa kekalahan, dan mereka selalu hadir dalam benak kami."

Ia melanjutkan: "Mereka mengakui bahwa tim telah mengerahkan segala kemampuannya dan membela panji-panji hingga akhir, dan sekali lagi, penampilannya luar biasa."

Mengenai keunggulan Barcelona dalam skor meski timnya menciptakan banyak peluang, Castro berkata: "Jika Anda tidak mencetak gol, Anda akan kalah dengan skor lima gol tanpa balas. Kami mengakhiri pertandingan dengan lebih banyak tembakan daripada mereka dan peluang mencetak gol yang jelas. Ini penampilan yang layak menang, tetapi ada detail-detail kecil, sebagian tembakan masuk gawang dan sebagian lain tidak. Mereka sangat tajam."