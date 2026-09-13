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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Pelatih Levante Mengejek Barcelona: Lain Kali Kami Akan Berusaha Menutupi Matahari

Levante vs Barcelona
Levante
Barcelona
LaLiga
Spanyol

Pernyataan mengejutkan!

Barcelona kembali ke puncak klasemen La Liga sendirian setelah meraih kemenangan sulit atas Levante, dalam laga yang ternyata lebih rumit dari perkiraan tim Catalan itu, setelah tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan meski sempat tertinggal tiga gol, sebelum akhirnya Karim Adeyemi memastikan kemenangan lewat golnya di menit-menit akhir.

Kondisi lapangan Stadion Ciudad de Valencia memicu ketidakpuasan sejumlah pemain Barcelona, setelah Hansi Flick, Pau Cubarsi, dan Eric Garcia mengeluhkan keringnya rumput, dengan menganggap bahwa hal itu membuat proses mengalirkan bola dan bermain dengan cara yang biasa menjadi lebih sulit.

Keluhan-keluhan tersebut sampai ke telinga Luis Castro, pelatih Levante, yang menanggapinya dengan sindiran jelas usai pertandingan melalui kanal "Movistar +", seraya menegaskan bahwa timnya telah melakukan yang terbaik untuk menjaga kualitas lapangan.

Castro berkata: "Kami membasahi rumput, tapi kalau ada seseorang di tribun yang kepanasan karena matahari, kami tidak bisa menutup matahari. Kami memangkas rumput dan menyiram lapangan karena kami tidak suka menang di lapangan yang buruk."

Pelatih asal Portugal itu menambahkan: "Lapangan sangat bagus untuk sebuah tim yang mengganti lapangannya di awal musim. Kami sudah bermain di stadion-stadion lain yang rumputnya jauh lebih buruk."

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Castro mengungkapkan bahwa Levante mengambil langkah-langkah tambahan sebelum pertandingan untuk menjaga kondisi lapangan, dengan berkata: "Kami datang ke sini kemarin untuk berlatih, dan kami tidak datang sebelum itu karena kami ingin rumputnya bagus. Kami ingin menang di lapangan yang bagus."

Ia melanjutkan sindirannya soal pengaruh panas matahari, seraya menambahkan: "Ada satu hal yang tidak mampu dilakukan Levante, dan lain kali kami akan mencobanya: menutup matahari. Anda bermain di Valencia pukul empat sore, dan itu mustahil. Para pemain mengatakannya saat mereka keluar untuk pemanasan."

Dengan kemenangan ini, tim Catalan itu mempertahankan catatan sempurna di La Liga, sehingga tetap menjadi satu-satunya tim yang meraih seluruh poin yang tersedia pada musim ini, sekaligus melanjutkan posisinya di puncak klasemen.

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