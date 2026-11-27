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Pelatih Deportivo La Coruña, Antonio Hidalgo, menolak menjadikan laga timnya melawan Barcelona sekadar persinggahan biasa dalam perjalanan Blaugrana. Ia justru ingin mengubahnya menjadi malam bersejarah yang akan dikenang selama bertahun-tahun.

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Pelatih Deportivo La Coruña itu sadar betul bahwa tugas ini tampak nyaris mustahil menghadapi tim yang sedang menjalani periode terbaiknya. Namun, ia yakin sepak bola tidak mengenal perhitungan di atas kertas, serta keberanian dan organisasi permainan bisa menjadi pembeda melawan lawan sekuat apa pun.

Hanya dua hari sebelum laga yang dinanti-nantikan itu, Hidalgo tampil di hadapan media dengan pesan ganda: rasa hormat yang besar kepada Barcelona dan tekad yang lebih besar lagi untuk bersaing hingga detik terakhir.

Sangat Menghormati, tetapi Pantang Menyerah

Antonio Hidalgo mengatakan dalam pernyataan yang dikutip harian Spanyol Mundo Deportivo: "Salah satu tim terbaik di dunia akan datang ke stadion kami, itu tidak diragukan lagi. Apa yang ditunjukkan Barcelona musim ini luar biasa dari segala sisi."

Ia menambahkan: "Saya rasa Hansi Flick telah membawa mereka ke tingkat daya saing yang sangat tinggi. Mereka membuktikannya setiap pekan. Mereka memenangi semua pertandingan, kecuali melawan Real Madrid dan laga kontra Paris Saint-Germain di Liga Champions, dan mencetak rata-rata empat gol per pertandingan."

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Angka-angka yang menakutkan itu tidak membuat Hidalgo mundur atau berbicara dengan nada menyerah. Sebaliknya, ia justru semakin terbuka kepada para pemainnya mengenai apa yang menanti mereka di lapangan.

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Ia menegaskan: "Kami tahu kami akan sangat menderita saat tidak menguasai bola. Karena itu, kami harus sangat solid dalam bertahan, bersaing di level tertinggi dalam setiap duel, dan berada di puncak konsentrasi."

Ia melanjutkan: "Kami harus siap menderita, karena ada banyak momen dalam pertandingan yang tidak akan berjalan sesuai perkiraan kami. Tim yang mampu bertahan di momen-momen itulah yang bisa membalikkan keadaan."

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Hidalgo cukup lama membahas satu hal yang dianggapnya sebagai kunci pertandingan, yakni kekuatan Barcelona saat tanpa bola dan tekanan agresif yang dilancarkan para pemainnya begitu kehilangan penguasaan.

Ia menjelaskan: "Kami tahu betapa agresifnya Barcelona saat tidak menguasai bola. Mereka sangat menyulitkan kami, terutama dengan intersep cepat setelah kehilangan bola. Mereka juga memiliki transisi bertahan yang luar biasa serta kemampuan besar untuk merapikan barisan dalam waktu singkat."

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Riazor, Senjata Rahasia Deportivo

Meski begitu, pelatih Deportivo itu yakin pendukung di Riazor akan menjadi senjata yang menentukan dalam pertarungan ini dan atmosfer stadion bisa memberi para pemainnya dorongan ekstra yang tidak dimiliki tim lain.

Antonio Hidalgo menegaskan dengan penuh semangat: "Dengan dukungan suporter, kami akan jauh lebih kuat, itu sudah pasti. Kami selalu memulai pertandingan dengan keyakinan kuat untuk bersaing. Kami berdua adalah tim elite, dan semuanya setara di lapangan."

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Ia menambahkan: "Kami selalu memulai pertandingan dengan semangat besar untuk mengerahkan segenap kemampuan, berjuang, dan bersaing di level tertinggi. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat menegangkan dan kami harus menampilkan yang terbaik."

Di sela pembicaraannya tentang laga tersebut, Hidalgo menenangkan semua pihak terkait kondisi penyerangnya, Aubameyang, setelah kecelakaan lalu lintas yang dialaminya pada Kamis lalu. Ia memastikan kejadian itu hanyalah insiden kecil dan tidak memengaruhi persiapan tim.

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Hidalgo menutup pernyataannya dengan berbicara tentang perasaan pribadinya terhadap Barcelona, klub tempat ia dibesarkan: "Saya berasal dari Barcelona, seluruh keluarga saya ada di sana. Dari usia 12 hingga 21 tahun saya berada di akademi muda Barcelona. Sejak saat itu, sebagai pelatih, saya selalu berusaha menghadapi tim-tim elite."