Timnas Kuwait menghadapi ujian berat saat menjamu Arab Saudi di Stadion Al-Inma, dalam laga pekan pertama ajang Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", sebuah pertandingan yang menyimpan banyak perhitungan bagi timnas Kuwait, yang berupaya membuktikan bahwa babak baru benar-benar telah dimulai di bawah kepemimpinan pelatih asal Portugal, Helio Sousa.

Meski Sousa mengakui adanya perbedaan pengalaman dan kualitas antara kedua tim, ia menegaskan bahwa Kuwait tidak akan mengikuti turnamen ini sekadar untuk berpartisipasi, seraya menekankan bahwa targetnya adalah bersaing memperebutkan gelar, dan melanjutkan pembangunan tim yang mampu menghadapi tim-tim terkuat serta meraih kemenangan.

Pelatih asal Portugal, Helio Sousa, direktur teknik timnas Kuwait, menegaskan bahwa timnya berada dalam suasana positif menjelang laga yang dinanti melawan timnas Arab Saudi, seraya menyebutkan bahwa persiapan menuju turnamen telah dimulai lebih awal dan berjalan sesuai rencana yang telah disusun.

Sousa mengatakan dalam konferensi pers sebelum pertandingan: "Suasana umum sangat baik, kami memulai persiapan pada 7 September, dan kami menjalani banyak pertandingan uji coba, pemusatan latihan berjalan baik, dan segala sesuatu berjalan lancar di sini di Jeddah, kami bersiap dengan sebaik-baiknya untuk laga pembuka. Kami berterima kasih atas keramahan dan kemurahan yang kami terima di sini, lapangan latihannya luar biasa, dan seluruh fasilitasnya luar biasa."

Proyek panjang untuk membangun tim baru

Pelatih asal Portugal itu menjelaskan bahwa pekerjaannya bersama timnas Kuwait tidak hanya terkait dengan persaingan di ajang Khaleeji 27, melainkan meluas ke proyek yang lebih besar yang bertujuan mempersiapkan tim untuk agenda-agenda mendatang, dengan yang utama adalah Piala Asia.

Ia mengatakan: "Kami sedang membangun tim untuk bersaing di Piala Asia mendatang, dan segala yang kami lakukan mengarah ke sana. Kami selalu bersiap untuk meraih kemenangan di laga berikutnya, kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami bekerja pada ide-ide dan taktik yang ingin kami terapkan."

Ia melanjutkan: "Kami akan menghadapi lawan-lawan yang kuat, dan apa yang datang setelahnya ingin kami persiapkan dengan baik. Bermain menghadapi tim mana pun dan di stadion mana pun, inilah mentalitas yang kami inginkan dan kami siapkan bagi diri kami."

Sousa menegaskan bahwa timnas Kuwait telah mengambil langkah-langkah penting dalam proses perkembangan, ia berkata: "Kami telah berkembang banyak, dan kami ingin menjadi lebih kuat."

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Saya tidak peduli dengan peringkat FIFA

Pelatih asal Portugal itu berbicara tentang perbedaan peringkat antartim, seraya menegaskan bahwa peringkat Kuwait di tingkat dunia bukanlah prioritas baginya, dan bahwa fokusnya tertuju pada pengembangan tim dan meraih kemenangan.

Direktur teknik timnas Kuwait itu mengatakan: "Kami bersiap untuk mencapai level tinggi, dan ketika Anda melihat timnas Kuwait musim lalu lalu melihat kondisi saat ini, Anda bisa melihat perkembangannya. Kami masih dalam proses membangun."

Ia menambahkan: "Saya tidak peduli dengan peringkat di klasemen FIFA atau keunggulan tim-tim pesaing atas kami, kami ingin meraih kemenangan dan perkembangan serta menjadi versi terbaik setiap harinya, dan inilah yang kami lakukan bersama para pemain. Ada berbagai gaya permainan, dan ini membutuhkan waktu, dan kami sedang mengerjakannya."

Sousa menyebutkan bahwa sepak bola Kuwait melewati masa sulit dalam beberapa tahun terakhir, setelah timnas menjauh dari persaingan untuk sementara waktu, seraya menegaskan bahwa staf teknik saat ini bekerja membangun identitas baru dan mengembalikan tim ke posisi yang diyakininya layak diraih.

Ia mengatakan: "Kuwait mengalami sejumlah masalah, di mana absen bertahun-tahun dari persaingan, dan kini kami bekerja pada identitas baru dan cara baru untuk mencapai posisi yang layak kami raih. Para pemain menunjukkan kerja terbaik, dan kami ingin memberikan stabilitas dan kenyamanan bagi mereka agar mereka tumbuh dan berkembang untuk menampilkan level yang lebih baik, dan inilah yang kami kerjakan."

Mengenai laga melawan Arab Saudi, pelatih asal Portugal itu berkata: "Kami akan menghadapi Arab Saudi, mereka memiliki sejarah panjang dan kuat di turnamen ini, setiap tim memiliki momen yang berbeda, dan kami ingin menjadi lebih baik dalam laga esok hari."

Sousa mengakui perbedaan pengalaman

Pelatih Kuwait itu mengakui adanya perbedaan pengalaman antara para pemainnya dengan sejumlah tim pesaing di grup, seraya menyebutkan bahwa Arab Saudi dan Irak memiliki pengalaman tampil di Piala Dunia, yang memberi mereka pengalaman berbeda di level internasional.

Ia mengatakan: "Kami tahu bahwa pengalaman kami berbeda dari Arab Saudi dan Irak, yang telah bermain di Piala Dunia, dan itu memberi mereka posisi yang berbeda karena pengalaman mereka berbeda. Namun, timnas kami tumbuh dan berkembang, kami ingin melangkah lebih cepat, kami memiliki mentalitas yang sangat baik, dan kami ingin turnamen segera dimulai agar kami menunjukkan kepada semua orang sejauh mana kami telah berkembang."

Terkait titik lemah yang ia amati pada timnas Arab Saudi, yang ia harapkan dapat dimanfaatkan selama pertandingan, Sousa menolak mengungkap detail taktik yang akan ia andalkan, tetapi ia menegaskan bahwa timnya akan memasuki pertandingan dengan mencari keunggulan atas lawannya.

Ia mengatakan: "Tim Arab Saudi sangat kuat, dan kami ingin menunjukkan bagaimana kami bisa memanfaatkan sejumlah keunggulan. Kami akan berbicara dengan para pemain, dan kami ingin memperoleh keunggulan dan kelebihan itu, dan kami bisa membicarakannya nanti."

Pada saat yang sama, Sousa memuji timnas Arab Saudi dan liga lokal mereka, ia berkata: "Secara umum, kami tidak bisa memungkiri kekuatan timnas Arab Saudi, mereka memiliki pengalaman internasional, dan mereka memiliki liga kuat yang menyerupai liga-liga dunia, dan itu hal yang luar biasa."

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Kuwait tidak ingin sekadar berpartisipasi

Direktur teknik asal Portugal itu menegaskan bahwa timnas Kuwait tidak akan memperlakukan Khaleeji 27 sebagai sekadar ajang persiapan, seraya menekankan bahwa tujuannya adalah bersaing dengan seluruh tim yang ada di turnamen.

Ia mengatakan: "Kami tidak ingin datang ke turnamen hanya untuk berpartisipasi, kami ingin bersaing dengan semua tim. Sejak hari pertama saya bersama timnas, kami bekerja membangun tim yang mampu meraih kemenangan atas lawan mana pun."

Ia menjelaskan bahwa laga melawan Arab Saudi mengandung tantangan tambahan, karena digelar di kandang timnas Arab Saudi dan di hadapan pendukung mereka, ia berkata: "Kami akan menghadapi tim yang bermain di kandangnya dan di antara pendukungnya serta dalam sebuah momen besar, mereka memiliki momentum besar, dan kami harus siap untuk itu."

Ia menyinggung warisan sejarah Kuwait di turnamen Teluk, ia berkata: "Kami adalah tim yang paling banyak meraih gelar turnamen ini, kami memiliki banyak tantangan, dan kami harus selalu berkembang."

Sousa menutup pembicaraannya dengan menegaskan bahwa pencapaian masa lalu merupakan sumber kebanggaan, tetapi hal itu tidak berarti bahwa timnas telah mencapai level yang diidam-idamkannya, ia berkata: "Kita berada di 2026, dan kami bangga dengan apa yang telah kami raih di masa lalu, tetapi kami belum mencapai level yang kami inginkan, dan yang membanggakan adalah kami bergerak ke arah yang lebih baik."

Al-Hajri mengenang kejutan Piala Dunia 2022

Di sisi lain, Fahad Al-Hajri, pemain timnas Kuwait, menegaskan bahwa timnya menantikan untuk menjalani turnamen yang istimewa, seraya pada saat yang sama menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi atas sambutan dan keramahannya.

Al-Hajri mengatakan dalam konferensi pers: "Saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kerajaan atas keramahan dan penghargaannya, karena sejak hari pertama kami di Jeddah kami merasakannya, dan ini bukan hal yang asing bagi mereka, dan kami menantikan turnamen yang luar biasa dalam segala ukuran."

Pemain timnas Kuwait itu menekankan bahwa timnas negaranya memiliki warisan besar di turnamen Piala Teluk, seraya menegaskan bahwa tujuan dalam setiap keikutsertaan adalah bersaing memperebutkan gelar.

Ia mengatakan: "Kami memiliki warisan besar di turnamen Teluk, dan selalu ketika kami berpartisipasi, tujuan kami adalah meraih gelar. Kami akan bermain di grup yang kuat, Arab Saudi dan Irak telah bermain di Piala Dunia, dan laga pembuka ini sulit dan penting, dan kami di sini untuk meraih gelar."

Al-Hajri menyinggung sulitnya laga pertama, dengan mengambil contoh kejutan yang diraih timnas Arab Saudi atas Argentina di Piala Dunia 2022.

Ia mengatakan: "Laga pertama selalu sulit, dan apa yang terjadi di Piala Dunia 2022 saat Arab Saudi mengalahkan Argentina adalah bukti akan hal itu, dan itu membuat kami senang."

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan rasa hormatnya yang besar terhadap sepak bola Arab Saudi, ia berkata: "Liga Arab Saudi kuat, dan kami menaruh rasa hormat yang besar kepada mereka, dan esok kami mampu menghadapi timnas Arab Saudi dan meraih kemenangan."

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"