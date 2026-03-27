Pelatih Kroasia: "Masa depan Modric? Dia sudah tahu apa yang akan dilakukannya"

Pada malam hari waktu Italia antara Kamis dan Jumat, Kroasia turun ke lapangan di Orlando, Florida, untuk menghadapi Kolombia dalam laga persahabatan, yang dimenangkan dengan skor 2-1. Bintang dan kapten Luka Modric memulai pertandingan dari bangku cadangan dan baru masuk pada 10 menit terakhir pertandingan: kabar baik bagi Milan yang berterima kasih atas istirahat tambahan ini bagi sang bintang. Ceritanya kemungkinan akan berbeda dalam pertandingan persahabatan Selasa melawan Brasil, di mana Modric tidak boleh absen.





Sementara itu, Pelatih Zlatko Dalic memanjakan legenda timnya dan dalam konferensi pers menjawab pertanyaan tentang masa depan Luka, seperti biasa membiarkan semua kemungkinan terbuka, dan terutama menekankan bahwa apapun yang diputuskannya akan menjadi keputusannya sendiri, seperti yang selalu dilakukannya dan seperti haknya untuk melakukannya. Pernyataannya dilaporkan oleh rekan-rekan dari Sportske Novosti.









Apakah Modrić akan bermain di Piala Dunia terakhirnya? Apakah dia akan terus bermain untuk tim nasional?





"Luka tahu lebih baik daripada siapa pun apa yang akan dilakukannya dan bagaimana ia akan melanjutkan kariernya. Ia adalah kapten kami, pemandu kami, dan pemimpin kami. Seringkali orang menganggap kariernya sudah berakhir, tetapi ia unik dan tak tergantikan. Saya berharap ia akan membantu kami di Piala Dunia untuk sekali lagi mencapai prestasi besar."



