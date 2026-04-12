Pelatih kepala wanita pertama (34) ditunjuk di liga papan atas Eropa

Union Berlin mencetak sejarah. Klub yang saat ini menduduki peringkat kesebelas di Bundesliga ini menunjuk Marie-Louise Eta (34) sebagai pelatih kepala, menjadikannya wanita pertama yang menjabat sebagai pelatih kepala di liga top Eropa.

Pihak manajemen klub di Berlin memutuskan untuk memecat Steffen Baumgart dan menunjuk Eta sebagai penggantinya setelah kekalahan memalukan 3-1 saat bertandang ke markas FC Heidenheim. Pelatih muda ini sebelumnya menangani tim U-19 Union Berlin.

Union Berlin berharap dapat membalikkan keadaan dengan penunjukan Eta sebagai pelatih sementara. ''Kami mengalami paruh kedua musim yang sangat mengecewakan sejauh ini. Dan kami tidak akan tertipu oleh posisi kami di klasemen Bundesliga,'' demikian bunyi pernyataan tersebut.

"Kami berada dalam situasi kritis dan sangat membutuhkan poin untuk mengamankan posisi kami di kompetisi." Union Berlin berada di papan tengah, namun hanya unggul tujuh poin dari zona degradasi

Klub asal Berlin ini hanya mampu memenangkan dua dari empat belas pertandingan setelah jeda musim dingin. ''Oleh karena itu, kami tidak yakin dapat melanjutkan dengan cara yang sama,'' jelas direktur umum Horst Heldt. ''Saya senang Marie-Louise telah setuju untuk mengambil peran ini secara interim. Sebelum ia, sesuai rencana, menjadi pelatih kepala tim wanita profesional pada musim panas nanti.''

Eta menjadi asisten pelatih wanita pertama di Bundesliga pada November 2023. Pelatih sementara ini akan duduk di bangku cadangan untuk pertama kalinya minggu depan, saat Union Berlin menjamu VfL Wolfsburg.