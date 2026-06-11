Pelatih kepala timnas Kanada menyampaikan kabar buruk mengenai bintang utama Alphonso Davies

Kanada harus bermain tanpa Alphonso Davies dalam laga pembuka Piala Dunia, demikian diungkapkan pelatih kepala Jesse Marsch melalui The Athletic dalam konferensi pers. Bintang tim The Canucks tersebut belum pulih sepenuhnya dari cedera dan kemungkinan harus absen dalam beberapa pertandingan lagi.

Davies memainkan pertandingan terakhirnya pada 6 Mei, saat Bayern München gagal membalikkan kekalahan 5-4 di semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain (1-1).

Davies bermain penuh dalam pertandingan tersebut, namun ternyata mengalami cedera otot paha belakang setelah pertandingan usai. Untuk memberinya waktu pemulihan tambahan, ia tidak perlu hadir pada minggu pertama persiapan Piala Dunia bersama Kanada.

Sejak Davies mengalami cedera, kebugarannya menjadi topik pembicaraan harian di tim tuan rumah bersama Piala Dunia. Bek kiri ini pasti akan absen pada pertandingan pembuka Kanada melawan Bosnia dan Herzegovina pada Jumat.

Mungkin Davies juga harus melewatkan sisa pertandingan grup, tetapi Marsch tetap optimis. "Kami melakukan pemindaian MRI kemarin (Rabu)," kata pelatih nasional tersebut.

"Hasil pemindaian menunjukkan tanda-tanda yang sangat positif bahwa ia pulih dengan luar biasa, hampir sepenuhnya. Kami bersiap untuk meningkatkan intensitas. Saya pikir, seperti biasa, ia telah menunjukkan kemampuan pemulihan yang sangat baik setelah cedera otot."

Untuk segera pulih, Davies bekerja sama dengan fisioterapis pribadinya, Matthias Blankenburg. "Kehadiran fisioterapisnya sangat membantu," kata Marsch yang senang dengan kehadiran Blankenburg.

"Kami optimis bahwa kami dapat mempercepat proses pemulihan Davies dalam beberapa hari dan minggu ke depan, dan memberinya kesempatan untuk berkontribusi," kata Marsch.

Pertanyaannya adalah sejauh mana Marsch bersedia mengambil risiko dengan Davies, yang dalam beberapa tahun terakhir sering mengalami cedera. Pemain Bayern itu mengalami robekan ligamen silang pada Maret tahun lalu dan kemudian menderita beberapa cedera otot.

Setelah pertandingan pembuka melawan Bosnia, Kanada di Grup B masih akan menghadapi Qatar (19 Juni) dan Swiss (24 Juni).