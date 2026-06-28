Steve Clark telah memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pelatih kepala tim nasional Skotlandia, efektif segera. The Tartan Army sama sekali tidak tampil meyakinkan di Piala Dunia kali ini dan secara definitif tersingkir setelah Kroasia mengalahkan Ghana (2-1).

Skotlandia tergabung dalam grup yang sulit bersama Maroko, Brasil, dan Haiti. Tim asuhan Clark memulai turnamen dengan kemenangan 1-0 yang sangat sulit atas Haiti.

Hasil tersebut langsung menimbulkan kekhawatiran, karena selisih gol tidak membaik. Setelah menelan kekalahan dari Maroko (0-1) dan Brasil (0-3), kini terbukti bahwa Skotlandia memang kurang berdaya.

Tiga poin dengan selisih gol -3 tidak cukup untuk lolos sebagai salah satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik ke babak 32 besar. Clarke telah menjadi pelatih kepala Skotlandia sejak 2019 dan memperpanjang kontraknya bulan lalu selama empat tahun.

“Aspek yang paling mengharukan dari perpisahan ini adalah bagi para pemain saya, tanpa mereka kami tidak akan memiliki kenangan-kenangan yang telah kami bangun sejak 2019 hingga saat ini,” tulis Clarke yang berusia 62 tahun, antara lain.

"Mereka layak mendapatkan semua pujian dan kekaguman yang mereka terima, dan merupakan suatu kehormatan sejati bagi saya untuk bisa menjadi pelatih mereka. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk berada di sini, dan semoga sukses bagi pengganti saya," kata Clarke.

Di bawah kepemimpinan Clarke, Skotlandia berhasil lolos ke dua Kejuaraan Eropa. Prestasi terbesar adalah lolos ke Piala Dunia, sesuatu yang belum pernah dicapai Skotlandia sejak tahun 1998. Asosiasi Sepak Bola Skotlandia menyebut Clarke sebagai ‘pelatih nasional tersukses sepanjang masa’.







