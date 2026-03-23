Pelatih kepala Bosnia menuduh pelatih asal Wales dari Brondby: "Dia sengaja mencoret Tahirovic dari skuad"

Kontroversi melanda salah satu calon lawan Italia di babak playoff kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Brøndby, Steve Cooper, dituduh oleh pelatih kepala Bosnia-Herzegovina telah dengan sengaja membuat salah satu pemainnya cedera menjelang babak playoff kualifikasi Piala Dunia.



TUDUHAN - Sergej Barbarez menyatakan bahwa gelandang Bosnia-Herzegovina, Benjamin Tahirovic (23 tahun), mengaku telah dikecualikan dari klub Denmark tersebut karena alasan yang berkaitan dengan "akar dan asal-usul" Cooper, yang berasal dari Wales. Wales akan menghadapi Bosnia di Cardiff pada Kamis dalam semifinal babak play-off; tim pemenang akan menjamu pemenang pertandingan antara Italia dan Irlandia Utara untuk memperebutkan tempat di putaran final musim panas ini.