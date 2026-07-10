Pelatih kepala baru Portugal tak terpengaruh oleh status Cristiano Ronaldo (41): 'Saya bilang ke Neymar...'

Jorge Jesus diperkenalkan pada hari Jumat sebagai pelatih kepala baru Portugal. Pelatih berusia 71 tahun itu mengatakan dalam konferensi pers terkait, antara lain, bahwa ia tidak terkesan dengan 'nama-nama besar', ketika ditanya mengenai situasi Cristiano Ronaldo (41).

Portugal tampil mengecewakan di Piala Dunia lalu. Pelatih kepala Roberto Martínez dengan susah payah membawa timnya lolos ke babak 32 besar berkat kemenangan atas Uzbekistan serta hasil imbang melawan Republik Demokratik Kongo dan Kolombia.

Di babak tersebut, mereka berhasil mengalahkan Kroasia (2-1), sebagian berkat momen kontroversial di masa tambahan waktu. Di babak 16 besar, tim tersebut kemudian kalah telak dari Spanyol, yang mencetak satu-satunya gol di masa tambahan waktu (1-0).

Portugal tak berdaya melawan negara tetangganya dan pun mengalami kegagalan yang memalukan, yang berujung pada pemecatan Martínez. Jesus kini harus membantu Portugal bangkit kembali. Pertanyaan besarnya adalah seperti apa kebijakan seleksinya nanti, tetapi sang pelatih setidaknya tidak terpengaruh oleh nama-nama besar.

“Tim kami memiliki usia rata-rata 28 tahun. Itu bukan masalah bagi saya. Yang penting adalah kualitasnya. Jika kamu berusia 17 atau 18 tahun dan memiliki kualitas, kamu akan dimasukkan ke dalam tim. Selain itu, sudah ada dua belas pemain yang pernah bekerja sama dengan saya.”

Begitulah cara Jesus bekerja sama dengan Ronaldo di Al-Nassr musim lalu. “Saya tidak menilai dia berdasarkan usianya. Dia telah berlatih bersama saya selama setahun. Dia tidak mengalami cedera. Dia berlari sejauh delapan kilometer per pertandingan, yang sangat bagus untuk seorang penyerang.”

“Statistiknya membuat saya merasa bisa mengandalkannya. Jika saya merasa dia harus bermain, dia pun bermain. Jika saya merasa dia tidak harus bermain, saya bahkan tidak memainkannya, atau bahkan tidak memasukkannya ke bangku cadangan.”

Jesus kemudian ditanya, antara lain, mengenai cara Martínez menangani Ronaldo. Pelatih asal Spanyol itu sering dikritik karena selalu mempertahankan Ronaldo di lapangan apa pun yang terjadi, bahkan ketika timnya tampaknya akan diuntungkan dengan masuknya pemain pengganti yang segar, misalnya Gonçalo Ramos.

“Pertandinganlah yang menjadi pedoman,” kata Jesus mengenai hal itu. “Yang penting adalah performa pemain. Jika dia tidak tampil baik, siapa pun pemainnya... Jika dia harus diganti, maka itu akan dilakukan. Namanya tidak penting. Saya sudah melatih dua dari pemain terbaik di dunia.”

“Saya tidak akan melatih yang ketiga, Messi. Saya pernah melatih Ronaldo dan saya pernah melatih Neymar. Dan suatu hari saya berkata kepada Neymar: ‘Kamu, sudah selesai.’ Apa yang menurut saya terbaik untuk tim nasional, itulah yang akan terjadi,” kata Jesus, yang pernah bekerja sama dengan Neymar selama satu setengah tahun di Al-Hilal.