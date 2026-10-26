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AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images
Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

Pelatih kepala AC Milan Ruben Amorim abaikan pembicaraan soal Ballon d'Or, tim yang dilanda cedera fokus bertahan menghadapi Bologna

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Pelatih kepala AC Milan Ruben Amorim menunjukkan sikap pantang menyerah setelah timnya meraih kemenangan 2-0 atas Udinese melalui perjuangan keras. Ia memilih menyoroti ketangguhan timnya ketimbang pencapaian individu. Meski harus menghadapi krisis cedera yang kian parah, pelatih asal Portugal itu membawa AC Milan meraih tiga poin penting untuk menjaga momentum mereka di Serie A.

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Fokus pada Kepentingan Kolektif Ketimbang Kejayaan Individu

Selepas malam yang berat di Udine, Amorim dimintai pendapatnya tentang seremoni Ballon d'Or mendatang. Namun, pelatih Milan itu enggan membahas penghargaan individu tersebut, terutama mengingat jadwal pertandingan yang melelahkan dan dampak fisiknya terhadap skuadnya. Milan harus menghadapi serangkaian pemain yang absen, sehingga setiap kemenangan di liga menjadi bukti ketahanan mereka sebagai tim.

“Saya tidak tahu. Jika bukan pemain Milan, saya tidak tertarik,” kata Amorim kepada DAZN ketika ditanya siapa yang mungkin membawa pulang trofi bergengsi itu. Sikapnya menunjukkan bahwa sang pelatih hanya memikirkan kondisi para pemainnya saat ini. “Saya sedang memikirkan siapa yang akan sanggup bermain lagi dalam dua hari. Jika bukan pemain Milan, saya juga tidak peduli,” tambahnya.

Pengembangan Pemain Muda di Tengah Krisis Cedera

Terbatasnya pilihan pemain senior memaksa Amorim menoleh ke akademi klub. Pelatih asal Portugal itu pun segera memuji kontribusi para pemain muda dalam skuadnya. Ia menegaskan bahwa meski kemenangan tetap menjadi prioritas, ia juga merasa punya tanggung jawab khusus untuk memastikan masa depan klub. Pelibatan para pemain muda itu kini menjadi kebutuhan, bukan lagi kemewahan, seiring terus bertambahnya pemain yang masuk ruang perawatan di Milanello.

“Saya rasa itu mustahil dengan jadwal saat ini… Semua orang mengalami cedera. Jadi, semua pemain harus dibaca. Tugas saya bukan hanya menang, tetapi juga menjamin masa depan Milan. Kami mengalami banyak cedera, dan para pemain ini telah menunjukkan kepada saya bahwa mereka siap menghadapi tekanan bermain untuk klub ini. Saya sangat senang; ketika mereka berada di lapangan, sayalah yang bertanggung jawab, dan saya ingin mereka tampil baik,” ujar Amorim.

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Bangga atas Penampilan Tim Meski Waktu Latihan Terbatas

Amorim juga mengungkap sulitnya mempersiapkan tim untuk pertandingan ketika jadwal nyaris tidak menyediakan waktu untuk berlatih di lapangan. Sang pelatih mengakui bahwa sebagian besar pekerjaan taktis kini dilakukan di ruang kelas, bukan di lapangan. Peralihan ke analisis video itu penting untuk memperbaiki kesalahan dari pertandingan sebelumnya, meskipun bukan cara ideal bagi seorang pelatih untuk menerapkan filosofinya.

“Kami harus membenahi banyak hal. Namun, saya bangga karena kami tidak punya waktu untuk memperbaiki apa yang salah pada pertandingan terakhir. Kami praktis tidak punya kesempatan untuk berlatih di lapangan, hanya melalui video. Sejujurnya, dalam beberapa pekan terakhir kami praktis tidak berlatih, jadi saya sangat bangga,” katanya.

Pekan Derbi Menanti di Tengah Bertambahnya Pemain yang Absen

Berbekal dua kemenangan beruntun di liga, Milan kini memasuki pekan derbi yang sangat menuntut dan akan menguji ketangguhan serta kedalaman skuadnya. Masalah yang baru-baru ini menimpa Mario Gila, Adrien Rabiot, dan Diego Moreira menambah daftar pemain yang sudah absen, yakni Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers, Samuel Chukwueze, dan Filippo Terracciano. Tanpa pertandingan di kompetisi Eropa, Milan akan menghadapi Bologna dalam laga liga tengah pekan sebelum menjalani Derby della Madonnina melawan Inter pada Sabtu.

Mengawali karir di dunia jurnalistik pada tahun 2000 dengan liputan utama di bidang hukum dan kriminal, politik, serta sosial masyarakat. Namun di tengah pekerjaan itu, selalu berusaha meliput kegiatan olahraga, terutama pertandingan sepakbola, cabang olahraga yang saya gemari dan mainkan sejak kanak-kanak.

Pada 2002 bergabung ke Harian Terbit dengan fokus liputan olahraga umum, sampai akhirnya hijrah ke Goal pada 2009 yang membuat kecintaan kepada sepakbola tersalurkan. Saya lebih difokuskan meliput kegiatan sepakbola nasional, dan menangani koresponden.

Hadirnya sejumlah pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia dalam dua tahun terakhir membuat saya menaruh perhatian kepada mereka, terutama yang berkarir di luar negeri, memberikan penilaian terhadap kinerja pemain di klub masing-masing.

Bidang yang ditekuni:

  • Menganalisa dan meliput pertandingan Super League

  • Memberikan penilaian terhadap pemain abroad

  • Editorial dan artikel sepakbola nasional dan internaional

Momen tak terlupakan:

Meyaksikan pertandingan terakhir enam besar Persirakatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ketika PSMS Medan melawan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya menghadapi PSM Makassar pada 1986 saat masih kanak-kanak. Di samping merasa senang dengan atmosfer yang tercipta di stadion, ada perasaan takut juga, karena banyak benda yang dilempar dari atas.