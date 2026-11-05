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Pelatih kepala Juventus Luciano Spalletti memastikan penyerang remaja Kerim Alajbegovic berpeluang mendapat lebih banyak menit bermain saat bertandang ke markas AZ dalam laga Liga Europa pada Kamis malam. Pemain asal Bosnia berusia 19 tahun itu mendapat kepercayaan pelatihnya setelah mencetak gol perdananya di Serie A dalam kemenangan kandang 2-0 atas Napoli pada Minggu.

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Penyerang remaja mendapat menit bermain di kompetisi Eropa

Spalletti berencana memberi penyerang muda itu kesempatan kembali tampil di kompetisi Eropa di Belanda setelah terkesan dengan cepatnya ia beradaptasi di Turin. Dengan mencetak gol pada Minggu saat berusia 19 tahun 41 hari, pemain asal Bosnia itu menjadi pemain asing termuda yang pernah mencetak gol dalam pertemuan Serie A antara Juventus dan Napoli. Ia juga menjadi penyerang termuda yang mencatatkan gol dan assist di lima liga top Eropa sepanjang musim 2026-27.

Pelatih puji penampilan matang di kompetisi domestik

Hanya empat penyerang lain yang lahir pada 2007 atau setelahnya berhasil mencetak gol sekaligus memberikan assist di liga-liga elite tersebut musim ini. Catatan itu menempatkan prospek Juventus tersebut sejajar dengan Lamine Yamal, Charalampos Kostoulas, Jay Robinson dan Paul Mendy.

Menilai perkembangan pesat sang remaja menjelang pertandingan Kamis, Spalletti mengatakan: "Alajbegovic mengambil tanggung jawab; pemain muda sepertinya biasanya menarik diri pada saat-saat sulit, tetapi ia justru memberi kontribusi penting untuk mengatasi kesulitan tersebut.

"Awalnya, ia direkrut sebagai pemain dengan prospek menjanjikan, tetapi setelah melihat performa dan responsnya, kami senang memberinya sedikit lebih banyak tanggung jawab."

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Pelatih redam ekspektasi terhadap pemain muda

Meski mantan pelatih tim nasional Italia itu terkejut secara positif melihat betapa cepatnya sang penyerang menyesuaikan diri dengan sepakbola senior, ia tetap ingin menghindari tekanan berlebihan terhadap pemain tersebut.

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Spalletti memastikan sang pemain muda akan tampil melawan klub Eredivisie tersebut, entah sejak awal atau dari bangku cadangan. Ia menambahkan: "Senang melihat respons ini, tetapi sulit untuk bermain secara reguler di level ini, jadi jangan terburu-buru.

"Saya bisa katakan ia akan tampil dalam sebagian pertandingan [melawan AZ], entah lebih awal atau belakangan."

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Rekor tak terkalahkan diuji di Belanda

Pertandingan Kamis akan menjadi pertemuan kompetitif pertama antara AZ dan Juventus di kompetisi Eropa. Kedua klub memiliki catatan historis yang mengesankan menjelang sepak mula. Tuan rumah asal Belanda itu tak terkalahkan dalam lima pertemuan terakhir di kompetisi Eropa melawan tim-tim Italia, dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang. Sementara itu, klub raksasa Turin tersebut belum pernah kalah dalam tiga pertandingan Liga Europa melawan klub-klub Eredivisie. Dalam tiga laga melawan klub-klub Belanda itu, Juventus meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang, mencetak tujuh gol dan hanya kebobolan sekali.