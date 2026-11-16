Pelatih Jerman Jurgen Klopp puji Virgil van Dijk yang ‘paling tampan’ jelang lawan Belanda

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Pelatih Jerman Jurgen Klopp melontarkan pujian bernada jenaka kepada mantan kaptennya di Liverpool, Virgil van Dijk, jelang pertemuan penting di level internasional. Di tengah ketatnya persaingan Liga Negara, Klopp menyempatkan diri menyoroti keunikan bek Belanda itu.

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Pujian Klopp untuk Van Dijk

Menjelang laga penting Jerman melawan Belanda di Liga Negara, Klopp sejenak mengesampingkan pembahasan taktik untuk memuji sosok yang sudah dikenalnya. Saat seorang jurnalis Jerman bertanya tentang kesan yang paling membekas dari masa kerjanya bersama Virgil van Dijk di Anfield, pelatih Jerman yang baru ditunjuk itu justru menyoroti penampilan sang bek. Pelatih berusia 59 tahun itu tahu Van Dijk mungkin tidak masuk skuad, tetapi Klopp bergurau bahwa bek tengah tersebut menonjol bukan hanya karena kemampuannya membaca permainan dan memimpin lini belakang.

"Penampilannya," kelakar Klopp dalam konferensi pers saat membahas pemain Belanda yang absen itu, seperti dikutip Voetbalprimeur. "Virgil adalah salah satu pesepakbola paling tampan. Dengan suaranya, dia juga bisa bernyanyi dengan suara bariton yang luar biasa," tambah sang pelatih.

Pertarungan taktik melawan Xavi Simons

Beralih ke pembahasan yang lebih serius, Klopp menganalisis pendekatan taktik yang ia perkirakan akan diterapkan lawan. Ia menyoroti pengaruh Xavi dan menyebut Belanda tetap berkomitmen memainkan gaya agresif. Pelatih Jerman itu mengatakan dirinya telah bersiap menghadapi berbagai rincian taktik yang akan dibawa tim tamu ke Berlin, setelah mencermati penampilan mereka sebelumnya selama periode pertandingan internasional ini.

"Kami tahu apa yang akan dihadapi. Xavi adalah pelatih yang suka menerapkan tekanan tinggi, itu jelas," kata Klopp. "Hal itu sendiri bukan masalah. Tentu saja saya sudah lebih sering menghadapinya sepanjang karier, dan kami juga ingin menyerang. Namun, jelas ini akan menjadi tugas yang sulit. Kami sudah melihatnya dalam pertandingan di Amsterdam. Xavi berusaha memainkan sepak bola ala Xavi, itu sudah jelas."

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Analisis ancaman Belanda

Klopp enggan meremehkan performa terkini Belanda, yang baru saja tampil dominan dengan mencetak tujuh gol dalam pertandingan sebelumnya. Meski sejumlah pengamat menyoroti kelengahan lawan mereka dalam bertahan, Klopp menegaskan bahwa permainan menyerang Belanda patut mendapat pujian. Menurutnya, keberhasilan itu bukan semata karena keberuntungan atau kesalahan lawan, melainkan mencerminkan sistem permainan yang padu dan kualitas individu para pemainnya.

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Klopp tampak terkesan dengan penampilan Belanda belakangan ini. Ia menilai sistem tekanan tinggi mereka sebagai tantangan utama yang harus diatasi timnya. "Beberapa gol ke gawang Yunani terjadi karena kesalahan dalam bertahan, tetapi sebagian besar tidak. Mereka bermain sangat baik," aku mantan pelatih Liverpool itu.

Kepercayaan diri Jerman di Berlin

Meski menghormati tim tamu, Klopp tetap optimistis Jerman bisa meraih kemenangan yang sangat mereka butuhkan. Ia menyebut intensitas persiapan timnya sebagai alasan di balik keyakinannya. Dengan dukungan penonton tuan rumah di Berlin, Jerman ingin membawa performa mereka dalam latihan ke pertandingan agar dapat mengatasi tekanan tinggi Belanda.

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Taruhannya sangat besar bagi tuan rumah, sebab kegagalan meraih hasil bisa membuat harapan mereka mencapai perempat-final sirna. "Level permainan kami dalam latihan benar-benar sangat tinggi, dan itu memberi saya kepercayaan diri yang besar," tutup Klopp.