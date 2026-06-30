Pelatih Jepang: Sejarah tidak akan memaafkan kami setelah kekalahan melawan Brasil

Tim nasional Jepang mengalami kekecewaan yang sudah tak asing lagi dan memilukan di putaran final Piala Dunia setelah tersingkir dari turnamen tersebut.

Kegagalan tim nasional Jepang pada hari Senin terjadi setelah mereka bertahan hingga detik-detik terakhir sebelum akhirnya tersingkir dari turnamen, sehingga Jepang mencatatkan kekalahan untuk ketiga kalinya berturut-turut setelah berhasil melaju ke babak gugur.

Timnas Brasil, yang telah lima kali menjuarai turnamen ini, memastikan kemenangan tahun ini dengan skor 2-1 berkat gol penentu yang dicetak pada menit-menit akhir masa tambahan waktu.

Hajime Moriyasu, pelatih timnas Jepang, mengatakan dalam pernyataannya setelah pertandingan: “Kami tidak berhasil mencapai tujuan kami kali ini, tetapi kami bisa menatap Piala Dunia berikutnya atau mungkin edisi setelahnya, dan kami harus bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut, yang memang sudah kami lakukan.”

Empat tahun lalu, timnas Jepang juga kalah dari Kroasia melalui adu penalti di babak 16 besar setelah sempat unggul lebih dulu, Tim “Samurai” juga mengalami nasib serupa di babak yang sama pada tahun 2018, ketika mereka unggul 2-0 atas Belgia di babak kedua, sebelum akhirnya kalah 3-2 akibat gol yang masuk ke gawang mereka di masa injury time.

Moriasso menambahkan: “Saya tidak berpikir sejarah akan bersikap baik kepada kami, tetapi jika kami mampu mengatasi apa yang terjadi hari ini, mungkin kita akan menyaksikan saat di mana sejarah berubah.”

Pertandingan pada hari Senin itu awalnya berjalan menguntungkan bagi tim Jepang, di mana Kaishu Sano membawa timnya unggul melalui gol pada menit ke-29. Namun, Casemiro menyamakan kedudukan untuk Brasil melalui sundulan pada menit ke-56, sebelum Gabriel Martinelli mencetak gol penentu kemenangan di akhir waktu tambahan.

Kiper Jepang, Zion Suzuki, melakukan empat penyelamatan selama pertandingan, namun ia menolak menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris setelah kekalahan pahit ini, meskipun ia tampil solid saat menghadapi salah satu tim terbaik di dunia.

Jepang memiliki rekor hanya satu kemenangan atas Brasil dari 15 pertemuan di antara keduanya, sementara dua pertandingan berakhir imbang; kemenangan tunggal itu terjadi dalam pertandingan persahabatan yang digelar pada bulan Oktober lalu.

Moriaso melanjutkan: “Jarak antara kami kini semakin menyempit. Brasil adalah tim kelas atas, dan kami jelas semakin mendekati level tersebut.”

Pelatih kepala Jepang itu mengenang kekalahan yang dialami timnya di Qatar empat tahun lalu, sebelum menambahkan, “Kami harus meningkatkan performa kami.”

Moriyasu mengungkapkan bahwa ia meminta para pemain setelah pertandingan untuk mengingat kekecewaan yang mereka rasakan saat itu dan memanfaatkannya untuk membantu meningkatkan performa mereka, sebelum ia sendiri mengambil tanggung jawab penuh atas kekalahan tersebut.

Pelatih asal Jepang itu melanjutkan: “Memenangkan gelar adalah impian dan tujuan kami, namun kami tidak berhasil mencapainya. Sebagai pelatih tim, saya mengatakan kepada mereka bahwa saya benar-benar menyesal karena saya tidak cukup baik untuk memimpin mereka mencapai level tersebut dan mewujudkan tujuan itu.”