Setelah dua setengah tahun, mantan bintang lini belakang Bayern Munich dan Juventus itu meninggalkan OM, tempat ia mula-mula bertugas sebagai penasihat dan kemudian selama satu setengah tahun sebagai direktur olahraga. Dalam wawancara dengan majalah France Football, ia menyalahkan "kemediokeran" yang membuat juara Prancis sembilan kali dan mantan pemenang Piala Eropa itu "tenggelam" sebagai penyebab gagalnya hubungan kerja mereka.

Dengan alasan yang sama, pada Februari lalu pelatih Roberto De Zerbi mengundurkan diri dari jabatannya. Menurutnya, kemediokeran di Olympique "sayangnya sudah berakar sangat dalam". Ia ingin menetapkan standar yang dikenalnya saat menjadi pemain pada masa karier profesionalnya di Italia dan Jerman, tetapi ia gagal melakukannya.





Pelatih harus tahu "bagaimana membelai ego mereka"

Dalam percakapan dengan harian olahraga L'Equipe, Benatia secara khusus menyoroti generasi pemain saat ini.

Maroko berusia 39 tahun itu secara umum menilai mereka kekurangan gairah. Seorang pelatih harus "menemukan pendekatan yang tepat untuk bisa menjangkau mereka" dan tahu "bagaimana membelai ego mereka, maka mereka akan mampu berlari dan mencetak gol."

Jika seseorang mendekati persoalan itu dengan cara yang "terlalu kasar", maka responsnya adalah: "Ah, sebenarnya pelatih itu mau apa? Kami punya kontrak lima tahun, dia toh akan dipecat dalam enam bulan!"

Benatia juga meragukan profesionalisme dan kesadaran yang kuat terhadap kesalahan pada banyak pesepak bola profesional masa kini. "Kalau Anda kalah dan itu salah Anda entah Anda penyerang yang membuang peluang seratus persen, atau bek yang kehilangan pengawalan terhadap lawannya berapa banyak dari mereka yang benar-benar merasa bersalah karenanya? Mereka hanya lanjut saja. Bukan semuanya, tentu saja, tetapi 80 persen."





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Benatia: "Saat bersama Pep, kami mengadakan rapat 45 menit"

Benatia menyalahkan penggunaan smartphone dan media sosial atas banyak masalah, serta menegaskan bahwa ia bukan satu-satunya yang berpandangan demikian.

"Ketika saya berbicara dengan para direktur olahraga, hal itu selalu muncul lagi. Ini generasi baru," katanya. Gara-gara ponsel, "kemampuan konsentrasi mereka sangat rendah, bahkan dalam rapat", tambah Benatia sambil mengenang masanya di Bayern Munich bersama pelatih Pep Guardiola: "Dulu, bersama Pep, kami mengadakan rapat yang berlangsung empat puluh lima menit. Kalau sekarang mengadakan yang lima belas menit saja, rasanya seperti kita telah mencabut jantung mereka."

Benatia lahir di Prancis dan antara lain dibina di OM. Sebagai pemain profesional, ia memenangi gelar bersama Bayern dan Juve, sebelum mengakhiri kariernya pada 2021 dalam usia 34 tahun di Turki bersama Fatih Karagümrük. Setelah finis sebagai runner-up pada 2024/25, Marseille gagal mencapai target musim yang telah dicanangkan sebagai peringkat kelima Ligue 1: lolos ke Liga Champions.