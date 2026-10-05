Pelatih kepala timnas Republik Irlandia, Heimir Hallgrimsson, meminta Asosiasi Sepakbola Eropa (UEFA) untuk turun tangan guna mencegah terulangnya pertemuan timnya dengan entitas Zionis, setelah pekan yang sangat menegangkan dengan dua pertandingan antara kedua pihak dalam ajang UEFA Nations League.

Pernyataan sang pelatih itu muncul usai hasil imbang 1-1 antara Republik Irlandia dan entitas Zionis, dalam pertandingan yang digelar tanpa penonton di kota Bačka Topola, Serbia, menutup periode internasional yang sarat kontroversi dan perdebatan sengit antara kedua belah pihak.

Hallgrimsson berkata: "Saya tidak berharap apa yang kami alami selama dua pekan terakhir menimpa timnas mana pun. Seluruh lembaga kami telah menghadapi tekanan yang luar biasa, dan mungkin UEFA perlu turun tangan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan."

Pertemuan itu diwarnai suasana tegang, yang meluas hingga ke ruang ganti di antara dua babak, di tengah laporan bahwa salah seorang pemain entitas Zionis meludahi Derek Doyle, pelatih kebugaran fisik timnas Republik Irlandia.

Hallgrimsson menyatakan penyesalannya atas hasil pertandingan, namun di saat yang sama ia mengungkapkan kelegaannya atas berakhirnya kedua pertemuan tersebut, dengan mengatakan: "Saya rasa kami lebih baik daripada entitas Zionis, tetapi kami tidak menunjukkan hal itu di babak kedua, mungkin karena kelelahan mental dan fisik. Pemusatan latihan ini sangat sulit."

Ia menambahkan: "Saya sangat senang pertandingan ini berakhir, dan kini kami bisa fokus pada bulan depan. Kami masih bisa memenangi puncak klasemen grup, dan saya akan menyetujui situasi ini bahkan sebelum kami memulai."

Pelatih Republik Irlandia itu mengkritik penyelenggaraan laga tanpa penonton, menganggap bahwa ketiadaan suporter memengaruhi tempo pertandingan, dengan menjelaskan: "Rasanya seperti pertandingan persahabatan, temponya lambat, dan dalam kondisi seperti ini para pemain membutuhkan dukungan sebanyak mungkin."

Sebagaimana terjadi pada pertandingan pekan lalu yang berakhir dengan kemenangan 3-0 untuk Republik Irlandia, para pemain timnas Republik Irlandia membungkukkan badan saat lagu kebangsaan entitas Zionis dikumandangkan, dan mengenakan ban lengan hitam sebagai bentuk solidaritas dengan korban konflik di Gaza, sementara para pemain entitas Zionis juga mengenakan ban lengan hitam setelah mendapat persetujuan UEFA.