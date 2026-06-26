Pelatih Iran: Kami telah melewati krisis ini... dan berencana untuk membahagiakan rakyat kami saat menghadapi Mesir

Amir Qalinoi, pelatih kepala tim nasional Iran, menyatakan bahwa timnya bertujuan untuk membuat rakyat mereka bangga dalam laga penentu yang akan datang melawan Mesir guna mengamankan tempat di babak gugur Piala Dunia, sementara ia menolak terseret ke dalam perdebatan seputar perayaan yang mengelilingi pertandingan tersebut.

Timnas Iran sebelumnya berjuang keras untuk meraih dua hasil imbang berturut-turut melawan Belgia dan Selandia Baru, yang memberi mereka peluang tipis untuk memuncaki Grup 7, meskipun tim tersebut terpaksa masuk dan keluar dari Amerika Serikat dalam waktu singkat sebelum dan sesudah pertandingan.

Pihak berwenang AS telah melonggarkan pembatasan perjalanan yang diberlakukan sebelum pertandingan melawan Mesir, meskipun Asosiasi Sepak Bola Iran (AFF) menyatakan pada hari Rabu bahwa para pejabat “menimbulkan masalah” ketika tim melakukan perjalanan dari kamp pelatihan di Meksiko untuk bertanding pada hari Jumat.

Qalinoi menjelaskan kepada wartawan bahwa pembatasan tersebut telah “mempengaruhi kami secara fisik” dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, tetapi Iran kini telah melewati hal itu, dengan mengatakan: “Kami kini lebih siap secara fisik, dan kami juga berada dalam kondisi yang lebih baik sekarang.”

Qalinoi menyebutkan bahwa kesempatan Iran untuk masuk ke Amerika Serikat lebih awal sebelum pertandingan “sebenarnya menjadi hak kami, dan seharusnya kami mendapatkannya pada dua pertandingan sebelumnya.”

Sebagai bagian dari upaya Iran untuk menghentikan perdebatan seputar perayaan “Pride”, konferensi pers menjelang pertandingan dimulai dengan seorang pejabat dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) membacakan pernyataan yang dikeluarkan oleh Federasi Sepak Bola Iran, yang memberitahukan kepada para wartawan bahwa Qalinoi hanya akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pertandingan melawan Mesir.

Qalinoi menyinggung pembatasan perjalanan yang diberlakukan terhadap Iran tanpa ditanya oleh para jurnalis mengenai hal tersebut, lalu pembicaraan dengan cepat beralih ke keputusan panitia penyelenggara lokal untuk menjadikan pertandingan ini sebagai bagian dari perayaan LGBTQ+ di Seattle.

Qalinoi menegaskan, mengulangi pernyataan pelatih Mesir Hossam Hassan, bahwa timnya hanya fokus pada pertandingan.

"Kami akan bersikap positif, dan tidak akan memikirkan isu-isu lain... Kami berupaya membawa kebahagiaan bagi rakyat kami," kata Kalinoui.

Dia menyimpulkan: “Fokus kami sepenuhnya akan tertuju pada pertandingan besok, dan pada kesuksesan dalam pertandingan tersebut; hal lain di luar itu dilarang... Kami tidak ingin membicarakannya. Kami hanya akan berbicara tentang sepak bola, betapa indahnya permainan ini, dan betapa menyenangkannya nanti.”