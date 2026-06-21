Pelatih Iran: Kami mengalami ketidakadilan di Piala Dunia... dan pertandingan melawan Mesir akan menjadi pengecualian

Tim nasional Iran merasa diperlakukan tidak adil oleh pihak berwenang Amerika Serikat selama keikutsertaannya di Piala Dunia 2026.

Setelah bermain imbang 2-2 dengan Selandia Baru dalam pertandingan pembuka, timnas Iran bersiap menghadapi Belgia pada Minggu malam ini, dalam rangkaian pertandingan kedua Grup 7.

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Sejak dimulainya turnamen, tim nasional tersebut menginap di kota Tijuana, Meksiko, setelah sekitar 12 anggota staf teknis dan administrasi tidak mendapatkan visa masuk ke Amerika Serikat.

Federasi Sepak Bola Iran sebelumnya telah mengumumkan, Kamis lalu, bahwa mereka mengajukan protes resmi karena tim nasional hanya diizinkan masuk ke Amerika Serikat satu hari sebelum pertandingan, bukan dua hari seperti yang diharapkan.

Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Iran, Hidayat Mambini, mengatakan pada Jumat kemarin: “Ini benar-benar merupakan pelanggaran terhadap semangat olahraga, dan tidak menghormati aturan serta standar FIFA.”

“Hal yang tidak dapat diterima”

Sebelum menghadapi Belgia di Los Angeles, Pelatih Timnas Iran, Amir Qalinoi, meningkatkan kritiknya dalam konferensi pers prapertandingan, dengan mengatakan: “Kami membutuhkan 24 jam di Amerika Serikat untuk mempersiapkan pertandingan kami, tetapi mereka hanya memberi kami 16 jam, dan kami tidak dapat menyelesaikan latihan kami. Hal ini membuat segalanya menjadi lebih sulit bagi kami.”

Ia menambahkan: “Semua tim harus dihormati dengan cara yang sama. Hal ini merusak semangat sepak bola, dan itu tidak dapat diterima dalam ajang Piala Dunia. Ini memengaruhi kami secara mental. Saya tahu FIFA sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi itu tidak berarti mereka berhasil.”

Di sisi lain, pelatih Iran itu mengungkapkan perkembangan positif terkait pertandingan ketiga timnya di babak penyisihan grup melawan Mesir, yang dijadwalkan di Seattle, Amerika Serikat, sambil menegaskan bahwa rombongan tim akan mendapat kesempatan untuk tiba lebih awal kali ini.

Qalinoi melanjutkan, “Tapi mengapa tidak di sini? Ini merupakan ketidakadilan terhadap Iran, dan kami berharap masalah-masalah ini segera berakhir.”

Ia juga mengungkapkan penyesalannya karena tidak mendapat dukungan dari pelatih-pelatih lain dalam masalah ini.