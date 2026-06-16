Pelatih Iran: Kami adalah tim yang paling sering mengalami diskriminasi di Piala Dunia

Pelatih Iran, Amir Qalinoi, menggambarkan timnya sebagai "tim yang mungkin paling teraniaya di seluruh Piala Dunia", setelah mereka terpaksa meninggalkan kota Los Angeles, Amerika Serikat, dan segera kembali ke markas tim di kota Tijuana, Meksiko, tepat setelah menjalani pertandingan pembuka.

Timnas Iran memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan hasil imbang 2-2 melawan Selandia Baru di Stadion Sofi, dalam pertandingan yang sarat dengan nuansa politik yang memanas, dan terjadi setelah masa persiapan yang digambarkan sebagai yang paling tegang dan penuh tekanan dalam sejarah Piala Dunia.

Qalinoi mengungkapkan ketidakpuasan yang mendalam di awal konferensi pers pasca-pertandingan akibat perubahan mendadak pada jadwal perjalanan tim, di mana diputuskan untuk memulangkan mereka ke Meksiko hari Selasa ini secara mendadak dan tak terduga.

Kamp tim nasional Iran telah dipindahkan dari negara bagian Arizona, AS, ke kota Tijuana, Meksiko, beberapa minggu sebelum dimulainya turnamen, meskipun ketiga pertandingan tim di babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat.

Semula direncanakan bahwa rombongan Iran akan berangkat ke Amerika Serikat dua hari sebelum setiap pertandingan, dan berangkat keesokan harinya langsung menuju lokasi pertandingan.

Rencana perjalanan pun berubah, di mana rombongan Iran baru berangkat ke Los Angeles pada Minggu lalu, dan tim kemudian menegaskan bahwa rencana perjalanan telah diubah lagi setelah pertandingan Senin berakhir.

"Kami menghabiskan waktu yang sangat lama untuk perjalanan udara, dan mereka bahkan tidak memberi kami waktu yang cukup untuk pemulihan. Setelah pertandingan hari ini, mereka memberitahu kami bahwa kami harus segera berangkat," kata Galinoy dalam konferensi persnya.

Pelatih timnas Iran itu melanjutkan: "Sangat penting bagi kami untuk mendapatkan waktu pemulihan, tetapi kami diminta kembali ke kamp kami di Tijuana, dan kami sangat kesal dengan keputusan ini."

Pelatih Iran itu menambahkan dalam konferensi pers: "Saya rasa tim kami mungkin adalah tim yang paling teraniaya di seluruh Piala Dunia ini."

Qalinoi tidak mengungkapkan pihak mana yang memerintahkan rombongan tim untuk berangkat pada Senin malam.