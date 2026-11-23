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Pelatih Hertha Berlin Stefan Leitl berjanji akan berjuang mempertahankan bek tengah berusia 22 tahun, Linus Gechter, di tengah meningkatnya minat transfer dari Borussia Dortmund. Meski pemuncak klasemen 2. Bundesliga itu memperlebar keunggulan di puncak lewat kemenangan telak 4-0 di markas Energie Cottbus pada Minggu, spekulasi mengenai kontrak sang bek yang akan habis mendominasi pembicaraan seusai laga.

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Sikap soal kontrak memicu spekulasi transfer musim dingin

Leitl segera menepis pembicaraan mengenai kemungkinan Gechter hengkang setelah kicker melaporkan bahwa Dortmund memantau pemain asal Berlin tersebut . Dengan kontraknya habis musim panas mendatang dan belum ada perpanjangan yang akan segera disepakati, Hertha menghadapi kesempatan terakhir untuk memperoleh dana dari penjualan bek yang lincah dan piawai menguasai bola itu. Rumor tersebut muncul tepat setelah Gechter membantu timnya mencatatkan nirbobol keempat mereka di kompetisi kasta kedua musim ini di Lusatia.

Leitl menepis kemungkinan Gechter hengkang

Masa depan Gechter sudah dibahas pada musim panas, ketika Leitl menyatakan pada Agustus bahwa ia "tidak dijual", tak lama setelah Hertha mengizinkan Marten Winkler bergabung dengan RSC Anderlecht. Menanggapi kabar terbaru itu dalam konferensi pers seusai kemenangan atas Cottbus, sang pelatih menegaskan bahwa belum ada kontak dengan Dortmund dan menyatakan akan "berjuang" mempertahankan pemain muda tersebut jika manajemen klub mempertimbangkan penjualannya.

Menolak membayangkan kehilangan pemain inti, Leitl berkata: "Itu hanya rumor. Mengapa kami harus melepas pemain ini? Tidak ada skenario di mana melepas pemain ini menjadi situasi yang sama-sama menguntungkan bagi Anda."

Gechter fokus pada perburuan gelar

Performa dominan Hertha di 2. Bundesliga membuat para bek andalannya semakin menjadi sorotan. Kemenangan tandang mereka, ditambah kekalahan FC Nurnberg 2-1 dari Eintracht Braunschweig, membuat keunggulan Hertha di puncak klasemen melebar menjadi 10 poin. Wajar jika Gechter ditanya tentang minat klub besar kasta tertinggi itu saat berbicara di area wawancara seusai pertandingan.

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Mengakui daya tarik tersebut sembari menegaskan komitmennya kepada klub kota kelahirannya, pemain berusia 22 tahun itu mengatakan kepada Sky: "Saya sangat tersanjung karena klub sebesar itu tertarik. Namun, saya di sini. Saya menikmatinya, sebagai orang Berlin dan berada di puncak klasemen. Kami unggul sepuluh poin dan itu justru membuat Anda ingin meraih lebih banyak lagi. Saya fokus menjalani saat ini."

Kunjungan KSC jadi ujian bagi pemimpin klasemen

Hertha kembali ke Olympiastadion Sabtu depan untuk menjamu KSC, dengan target mempertahankan keunggulan besar mereka dalam persaingan promosi dari kasta kedua. Menjaga fokus Gechter akan sangat penting ketika tim asuhan Leitl berupaya memanfaatkan keunggulan 10 poin itu untuk kembali ke kasta tertinggi. Di balik layar, petinggi klub harus segera membuka pembicaraan perpanjangan kontrak atau bersiap menghadapi tawaran resmi pada bursa transfer musim dingin dari Dortmund dan klub-klub peminat lainnya.