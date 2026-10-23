Walter Franken, pelatih Hearts, memuji penampilan winger asal Uganda Rogers Mato, setelah tampil impresif di posisi bek kiri saat menghadapi Mohamed Salah, dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan timnya dari Trabzonspor dengan skor 2-0, pada ajang Liga Konferensi Eropa, meski tim mengalami banyak absennya pemain.

Hearts tiba di Turki tanpa sejumlah pemain intinya di lini tengah dan lini belakang, menyusul kekalahan telak mereka dengan skor 7-1 dari Celtic pada hari Minggu lalu.

Tim menerima pukulan berat baru sebelum pertandingan dimulai, setelah diketahui bahwa bek kiri Harry Milne mengalami cedera yang diduga robek pada ligamen anterior cruciate, selama latihan yang digelar di Stadion Papara Park pada malam sebelum pertandingan.

Franken mengejutkan semua orang dengan mengandalkan Mato di posisi bek kiri untuk menutupi absennya Milne, namun winger asal Uganda itu tampil luar biasa dan ikut membantu Hearts terhindar dari kekalahan telak, setelah sebelumnya kekhawatiran menyelimuti tim menjelang pertandingan.

Salah membawa tuan rumah unggul pada menit ke-32 lewat tendangan penalti, sebelum bintang mantan Liverpool itu menciptakan gol kedua untuk rekannya Fancolino pada menit ke-58.

Franken berbicara mengenai keputusannya menurunkan Mato di posisi bek kiri, dengan mengatakan dalam pernyataan kepada BBC Scotland: "Ya, saya memang sudah berbicara dengannya hari ini, setelah Harry terpaksa mundur dari pertandingan kemarin."

Ia menambahkan: "Saya berbicara dengan Rogers hari ini, dan ia sangat jelas selama pembicaraan kami, ia berkata: tidak masalah. Dan saya memberitahunya beberapa detail terkait posisinya, serta tugas untuk mengawal Salah."

Ia melanjutkan: "Saya tahu ia mampu mengimbangi kecepatan di posisi ini, saya juga tahu bahwa Rogers, saat berada dalam konsentrasi penuh, sangat kuat dalam duel satu lawan satu, apalagi ia pada dasarnya adalah pemain menyerang."

Ia melanjutkan: "Karena itu, saya senang melihat bahwa hal ini berjalan seperti ini, karena jika Salah mencetak dua atau tiga gol, semua orang akan mengatakan keputusan itu salah dan keliru, tetapi Anda harus mempercayai sebagian pemain."

Ia menambahkan: "Ketika Anda melihat sebagian pemain tampil di posisi yang berbeda dari posisi aslinya karena keterpaksaan, hal itu merupakan sesuatu yang positif. Kami hanya memiliki satu pemain yang tersedia di lini tengah, di tengah cederanya enam pemain. Begitu pula Jordi Altina tampil luar biasa di posisi lini tengah, meski itu bukan posisi aslinya."

Ia menutup: "Saya senang melihat hal-hal ini terjadi, dan atas kemampuan kami untuk melewati hasil pertandingan pekan lalu serta menampilkan permainan kolektif yang baik."