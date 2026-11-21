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Pelatih Fulham Alvaro Arbeloa dengan tegas menepis kemungkinan kapten klub Calvin Bassey bergabung dengan Manchester United pada bursa transfer Januari. Bek yang dinilai sangat tinggi itu menjadi target utama Mauricio Pochettino, tetapi Fulham sangat yakin dapat mempertahankan pemain andalannya.

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Arbeloa tepis ketertarikan United

Arbeloa dengan tegas menepis kekhawatiran mengenai masa depan Bassey di tengah meningkatnya ketertarikan United . Mauricio Pochettino belum lama ini mengambil alih kendali di Old Trafford dan sangat ingin memperkuat lini pertahanan yang rapuh pada bursa transfer Januari.

United telah kebobolan 19 gol dalam hanya 10 pertandingan, catatan yang mengkhawatirkan dan mendorong mereka mengincar kapten Fulham itu. Namun, Arbeloa sama sekali tidak terusik oleh spekulasi transfer seputar bek andalannya.

Salah satu yang terbaik di dunia

Pelatih Fulham itu tak ragu melontarkan pujian kepada mantan pemain andalan Rangers tersebut, yang menurutnya termasuk jajaran elite sepakbola dunia. Arbeloa menegaskan bahwa wajar jika klub-klub papan atas memantau pemain dengan kualitas setinggi Bassey.

"Saya akan bicara dengan sangat jelas. Dia sangat, sangat penting," kata Arbeloa, seperti dikutip Metro. "Dia salah satu kapten saya. Sejak hari-hari pertama saya tiba, saya melihat betapa bagusnya dia. Menurut saya, dia salah satu bek tengah terbaik di dunia, jadi wajar jika begitu banyak tim menginginkan Calvin. Bagi saya, itu wajar."

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Negosiasi kontrak di Fulham berjalan

Kebutuhan mendesak United akan bek tengah yang tangguh berkaitan dengan situasi kontrak Bassey saat ini di London barat. Kontrak sang bek resmi berakhir pada musim panas ini, meski Fulham memiliki opsi penting untuk memperpanjang masa baktinya selama 12 bulan. Klub saat ini sedang aktif bernegosiasi mengenai kontrak baru, yang akan mengakhiri harapan Pochettino untuk merekrutnya. Arbeloa yakin kesepakatan akan tercapai

"Saya tidak khawatir soal itu karena saya sangat senang dengan Calvin," tambah sang pelatih. "Saya rasa Calvin sangat bahagia di sini. Dia sangat penting bagi kami. Dia salah satu pemimpin kami."

Apa selanjutnya bagi Bassey dan Fulham?

Dengan bursa transfer Januari yang kian dekat, United kemungkinan harus mencari pemain lain untuk mengatasi krisis pertahanan mereka. Pochettino juga tengah mencari penyerang baru, sehingga jajaran petinggi Old Trafford punya banyak pekerjaan untuk menyelamatkan musim mereka yang sedang tersendat. Bagi Fulham, mempertahankan sang kapten akan menjadi dorongan besar bagi ambisi mereka musim ini. Bassey akan terus memimpin lini pertahanan tim asuhan Arbeloa.