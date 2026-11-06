Giovanni van Bronckhorst dengan tegas membela Tjark Ernst pada Jumat setelah sang kiper mendapat kritik dalam kekalahan Feyenoord 0-3 dari Inter di Liga Champions. Sang pelatih menilai timnya harus lebih mencermati kesalahan di lini pertahanan dan tampaknya sudah cukup jengah dengan segala kritik terhadap Ernst.

Dalam konferensi pers menjelang laga melawan sc Heerenveen, Van Bronckhorst menegaskan bahwa beberapa pemain bertanggung jawab atas gol-gol yang bersarang di gawang timnya. "Saya pikir, terkait gol-gol yang kami kebobolan, ada banyak pemain yang bisa disebut," ujar sang pelatih. Ia juga menilai Ernst harus belajar menghadapi kritik yang menjadi bagian dari bermain untuk klub besar.

Van Bronckhorst kemudian menunjuk Javi López, bek kiri yang menurutnya mengambil keputusan keliru dalam salah satu gol yang mereka kebobolan. "Yang salah pada Selasa adalah Javi López menjaga lawan dari sisi yang keliru. Bagi saya, itulah yang paling penting," kata pelatih Feyenoord itu. Ia terutama ingin mencegah lawan mendapat kesempatan untuk melepaskan tembakan ke gawang.

Pada gol ketiga Inter, ketika Piotr Zielinski mendapat banyak ruang untuk menggiring bola menuju kotak penalti, Van Bronckhorst juga melihat masalah lain di luar penampilan kipernya. "Anda bisa mengatakan kiper seharusnya mengamankan bola itu, tetapi Anda juga bisa bertanya: mengapa kami tidak mengikuti pergerakannya? Mengapa posisi kami tidak tepat? Bagi saya, itu bahkan lebih penting daripada menimpakan semuanya kepada kiper."

Ernst juga mendapat tepuk tangan sinis dari tribune saat pertandingan melawan Inter. "Penonton tentu bersikap sinis saat itu, tetapi mereka juga menyampaikan dengan jelas ketika ada sesuatu yang tidak berjalan baik."

Sang pelatih tidak merasa perlu berbicara secara terpisah dengan Ernst setelah pertandingan. "Tidak, sama sekali tidak. Kami menjalaninya sebagai sebuah tim," jelas Van Bronckhorst, yang tetap mendukung penuh kipernya meski kritik terus berdatangan. "Tugas utama saya adalah membantu para pemain berkembang."

Menurut Van Bronckhorst, perkembangan itu harus berjalan seiring dengan raihan hasil. "Di Liga Champions, perolehan poin kami setelah empat pertandingan belum cukup baik, tetapi di liga kami berada di puncak klasemen. Tugas saya adalah membantu para pemain tampil efektif dan menjadi lebih baik. Di situlah saya harus mencurahkan energi."