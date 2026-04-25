Pelatih Feyenoord, Robin Van Persie, merasa sangat puas dan berharap bisa bertahan lebih lama: "Saya akan sangat senang jika itu terjadi"

Robin van Persie sangat puas dengan kerja sama bersama Dick Advocaat, demikian ia sampaikan dalam konferensi pers setelah pertandingan melawan FC Groningen. Pelatih tersebut pun berharap dapat melanjutkan kerja sama ini pada musim depan.

Di De Kuip, Feyenoord berhasil mengalahkan FC Groningen dengan skor 3-1 pada Sabtu sore. Berkat kemenangan ini, tim asal Rotterdam tersebut memperkuat posisinya dalam perebutan posisi kedua yang sangat diidamkan di VriendenLoterij Eredivisie.

Sejak Maret, Advocaat menjabat sebagai penasihat di Rotterdam. Pria berusia 78 tahun asal Den Haag ini tidak duduk di bangku cadangan saat hari pertandingan, tetapi lebih banyak berperan sebagai penasihat. Van Persie pun sangat puas dengan kerja sama tersebut.

"Saya sebenarnya berbicara dengan Dick setiap hari, bahkan saat dia tidak ada di sana. Kami menelepon hampir setiap hari dan kemudian berdiskusi tentang segala hal," kata Van Persie. "Prosesnya persis sama seperti yang saya lakukan dengan staf saya."

"Dalam hal itu, Dick memberikan masukan dengan cara yang santai dan menyenangkan. Dia mengajukan pertanyaan kritis dan ikut memikirkan solusi. Itu benar-benar sangat saya sukai," lanjutnya. Sebelumnya, Van Persie juga mengatakan kepada ESPN bahwa pelatih berpengalaman itu memainkan peran besar dalam gaya bermain, di mana Feyenoord tampak sedikit lebih kompak dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya.

"Dick tentu saja berperan di sana, tapi staf dan pemain saya juga. Kami melatih berbagai skenario dan mendiskusikan dengan para pemain apa yang harus dilakukan," kata Van Persie mengenai dampak Advocaat.

Jika tergantung pada Van Persie, pria asal Den Haag ini akan tetap terlibat dengan tim yang saat ini berada di peringkat kedua Eredivisie pada musim depan. "Jika tergantung pada saya, ya. Saya akan sangat menyukainya," tutupnya.