Feyenoord meraih kemenangan pertamanya di Liga Champions musim ini pada Rabu malam dengan mengalahkan Como 1907 3-2. Namun, tim asal Rotterdam itu harus kehilangan Luciano Valente karena cedera. Ia tidak kembali dari ruang ganti setelah jeda.

Seusai pertandingan, Giovanni van Bronckhorst menjelaskan secara singkat kondisi Valente kepada Ziggo Sport. "Kami sedang membicarakan babak kedua bersama staf. Lalu, menjadi jelas bahwa ia merasa kondisinya mulai semakin kaku. Ia memang sempat mengalami sesuatu (pada babak pertama, Red.), tetapi saat itu masih bisa melanjutkan permainan," kata pelatih Feyenoord tersebut, yang mengisyaratkan bahwa kondisinya tampaknya tidak terlalu parah.

"Kami tidak ingin mengambil risiko dengannya. Saya berharap kondisinya tidak terlalu parah. Jadi, kami akan menunggu sampai besok."

Van Bronckhorst sangat puas dengan permainan timnya. "Menurut saya, kami bermain sangat baik. Kami juga bermain dengan cara yang kami inginkan. Sepanjang pertandingan, kami terus berusaha menekan. Gol yang membuat skor menjadi 3-1 itu benar-benar melegakan."

Gol yang mengubah skor menjadi 3-1 merupakan gol bunuh diri Robert Sánchez. Tembakan jarak jauh Anis Hadj Moussa yang sempat terdefleksi akhirnya masuk ke gawang setelah mengenai tiang dan kiper Como. Sebelumnya, Hadj Moussa, yang tampil menonjol sepanjang laga, telah mencetak gol untuk membawa Feyenoord unggul 2-1.

"Dia pemain penting," kata Van Bronckhorst tentang pemain sayap kanannya itu. "Saya baru saja mendengar di Rai 1 bahwa mereka membandingkannya dengan Robben."

"Anda tahu dia akan bergerak ke kiri lalu menusuk ke dalam, tetapi dia melakukannya begitu cepat dan dengan kecepatan setinggi itu... Sangat sulit untuk menghentikannya."