Pelatih Feyenoord Giovanni van Bronckhorst menjelaskan posisi tak biasa Javi López saat menghadapi FC Barcelona

Pelatih Feyenoord Giovanni van Bronckhorst menjelaskan alasan di balik susunan pemainnya untuk duel Liga Champions melawan FC Barcelona. Ia memilih menempatkan bek kiri Javi López (di atas kertas) sebagai penyerang sayap kiri dan juga memberi kesempatan starter kepada Anis Hadj Moussa yang banyak dibicarakan.

Kisahnya kini sudah cukup dikenal: Hadj Moussa ingin pindah ke Ittihad Club, melihat transfer itu gagal karena jaminan bank, lalu dua kali datang terlambat menjelang duel melawan NEC, sehingga ia tidak ikut berangkat ke Nijmegen.

Pemain Aljazair itu kini sudah mengalihkan fokusnya dan akan menjadi starter pada Rabu malam di Spotify Camp Nou. "Kami tahu apa yang bisa ia berikan dan apa yang harus ia berikan untuk kami," ujar Van Bronckhorst kepada Ziggo Sport.

"Saya pikir kualitasnya juga akan kami butuhkan," kata sang pelatih, yang kemudian membahas posisi menyerang López. "Dia bukan benar-benar penyerang sayap kiri, tetapi kami memang sedikit menyesuaikan susunan pemain."

"Saya juga tidak ingin mengubah terlalu banyak, tentu kami telah membangun otomatisme dalam sebulan terakhir, jadi kami ingin mempertahankannya seperti itu. Perbedaan nuansa yang kecil, juga dengan Javi di sisi kiri."

"Anda bisa melihat bahwa ada dua hal yang bisa dilakukan: mundur dan memarkir bus, tetapi pada prinsipnya saya tidak ingin Javi masuk ke lini belakang. Akan ada momen ketika Anda dipaksa mundur, tetapi niat kami adalah tetap bermain dengan empat pemain di belakang."

"Tetapi jika memang harus, jumlahnya akan menjadi lima. Dia cepat, seorang bek yang sering melakukan overlap. Jadi dia adalah seseorang yang punya potensi dan kemampuan untuk maju ke depan, dan itulah yang juga harus dia lakukan hari ini," kata Van Bronckhorst.

Susunan pemain FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Christensen, João Cancelo; Rodri, Olmo, Pedri; Yamal, Raphinha, Adeyemi.

Susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Valente, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, López.