Segera setelah pertandingan melawan AS Roma (1-1), pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengajukan pengunduran dirinya. Sang pelatih juga mengejutkan para pemainnya dengan keputusan itu, yang baru mendengar kabar tersebut (secara tidak langsung) setelah pertandingan.

"Saya telah meletakkan jabatan saya malam ini," ujar Kartal dalam konferensi pers. "Saya mengambil keputusan ini untuk membuka jalan bagi klub saya. Saya mundur dengan niat untuk tidak pernah kembali lagi. Selamat malam semuanya."

Pemain Fenerbahce Archie Brown menjadi salah satu pemain yang benar-benar terkejut. Pencetak gol itu mendengar kabar tersebut dari seorang jurnalis dan mendapat konfirmasi dari penerjemahnya. "Tidak, saya tidak tahu soal ini."

Alasan pasti di balik keputusan Kartal untuk mundur sejauh ini belum diketahui. Timnya memulai musim baru Süper Lig dengan kurang meyakinkan, dengan enam poin dari empat pertandingan, sehingga tertinggal masing-masing empat dan tiga poin dari pemuncak klasemen Galatasaray dan Besiktas.

Namun, ada juga kesuksesan besar. Kartal membawa Fenerbahce lolos ke fase utama Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2008, dengan menyingkirkan Górnik Zabrze, Sturm Graz, dan Olympique Lyon secara beruntun di babak kualifikasi.











