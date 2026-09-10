Sesaat setelah pertandingan melawan AS Roma (1-1), pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengajukan pengunduran dirinya. Langkah itu juga mengejutkan para pemainnya, yang (secara tidak langsung) baru mendengar kabar tersebut setelah pertandingan. Namun, presiden klub Aziz Yildirim tidak menerima pengunduran diri Kartal.

"Malam ini saya meletakkan jabatan saya," ujar Kartal dalam konferensi pers. "Saya mengambil keputusan ini untuk membuka jalan bagi klub saya. Saya mundur dengan niat untuk tidak pernah kembali lagi. Selamat malam semuanya."

Pemain Fenerbahce, Archie Brown, adalah salah satu pemain yang benar-benar terkejut. Pencetak gol itu mendengar kabar tersebut dari seorang jurnalis dan mendapat konfirmasi dari penerjemahnya. "Tidak, saya tidak tahu soal ini."

Menurut Yildirim, alasan di balik keputusan Kartal itu adalah sebuah botol air yang dilempar ke arah kepalanya saat pertandingan berlangsung.

Presiden Yildirim tidak menerima pengunduran diri Kartal. "Mereka melemparkan botol air ke kepala pelatih Ismail, ketika skor 1-1. Karena itulah dia sedih. Itulah alasannya! Tim kami bermain bagus, kami meraih satu poin," kata Yildirim, antara lain.

"Saya baru saja berbicara dengan Ismail Kartal. Sampai saya berhenti, Ismail Kartal adalah pelatih, coach atau apa pun itu. Sampai saya pergi, dia tidak bisa meninggalkan tempat ini! Dia bilang dia merasakan tekanan. 'Saya minum obat,' katanya. Saya juga minum 30 obat," lanjut Yildirim.

Fenerbahce memulai musim baru Süper Lig dengan kurang meyakinkan, dengan enam poin dari empat pertandingan, sehingga selisih dengan pemuncak klasemen Galatasaray dan pengejar Besiktas masing-masing adalah empat dan tiga poin.

Namun, ada juga sukses besar. Kartal baru-baru ini membawa Fenerbahce ke fase utama Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2008, dengan menyingkirkan Górnik Zabrze, Sturm Graz, dan Olympique Lyon secara beruntun di babak kualifikasi.

Kartal kembali pada musim panas ini untuk kedua kalinya ke Fenerbahce sebagai pelatih kepala, setelah sebelumnya juga menjadi penanggung jawab utama pada 2014 - 2015 dan 2022 - 2024. Antara 2010 dan 2014 ia juga bekerja di sana sebagai asisten pelatih Aykut Kocaman dan Ersun Yanal. Antara 1997 dan 1999, pria Turki yang kini berusia 65 tahun itu juga sudah menjadi tangan kanan di Fenerbahce.



