Langsung setelah pertandingan melawan AS Roma (1-1), pelatih Fenerbahçe Ismail Kartal mengajukan pengunduran dirinya. Sang pelatih bahkan juga mengejutkan para pemainnya, yang (secara tidak langsung) baru mendengar kabar itu setelah pertandingan. Namun, presiden klub Aziz Yildirim tidak menerima pengunduran diri Kartal.

"Saya malam ini meletakkan jabatan saya," kata Kartal dalam konferensi pers. "Saya mengambil keputusan ini untuk membuka jalan bagi klub saya. Saya mundur dengan niat untuk tidak pernah kembali lagi. Selamat malam semuanya."

Pemain Fenerbahçe Archie Brown menjadi salah satu pemain yang benar-benar terkejut. Pencetak gol itu mendengar kabar tersebut dari seorang jurnalis dan mendapat konfirmasi dari penerjemahnya. "Tidak, saya tidak tahu soal ini."

Alasan di balik keputusan Kartal itu, menurut Yildirim, adalah sebuah botol air yang dilempar ke arah kepalanya saat pertandingan berlangsung. Orang yang melempar benda tersebut menurut media Turki kini telah ditangkap.

Presiden Yildirim tidak menerima pengunduran diri Kartal. "Mereka melemparkan sebotol air ke kepala pelatih İsmail ketika skor 1-1. Karena itu dia sedih. Itulah alasannya! Tim kami bermain bagus, kami meraih satu poin," kata Yildirim, di antaranya.

"Saya baru saja berbicara dengan İsmail Kartal. Sampai saya berhenti, İsmail Kartal adalah manajer, pelatih, atau apa pun itu. Sampai saya pergi, dia tidak bisa pergi dari sini! Dia bilang dia merasakan tekanan. 'Saya minum obat,' katanya. Saya juga minum 30 obat," ujar Yildirim.

Fenerbahçe memulai musim baru Süper Lig dengan kurang meyakinkan dengan enam poin dari empat pertandingan, sehingga selisih dengan pemuncak klasemen Galatasaray dan pengejar Besiktas masing-masing adalah empat dan tiga poin.

Namun, ada juga kesuksesan besar. Kartal baru-baru ini membawa Fenerbahçe ke fase utama Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2008, dengan menyingkirkan Górnik Zabrze, Sturm Graz, dan Olympique Lyon secara berurutan di babak kualifikasi.

Kartal kembali pada musim panas ini untuk kedua kalinya ke Fenerbahçe sebagai pelatih kepala, di mana ia juga pernah menjadi penanggung jawab utama pada 2014 - 2015 dan 2022 - 2024. Antara 2010 dan 2014 ia juga aktif di sana sebagai asisten pelatih Aykut Kocaman dan Ersun Yanal. Antara 1997 dan 1999, pria Turki yang kini berusia 65 tahun itu juga pernah menjadi tangan kanan di Fenerbahçe.



