Pelatih FC Utrecht, Correia, secara mengejutkan mengakui minat pada bintang Eredivisie

FC Utrecht memang tertarik pada jasa Younes Taha, seperti diakui Anthony Correia dalam wawancara dengan ESPN. “Saya ingin bekerja dengannya.”

Namun, FC Utrecht bukan satu-satunya klub yang meminati pemain sayap yang juga bisa bermain sebagai gelandang milik Twente tersebut. SC Braga, RB Salzburg, Frosinone, dan beberapa klub dari Arab Saudi juga tertarik.

Taha yang berusia 23 tahun juga bisa saja tetap bertahan di Enschede. Direktur teknik Erik ten Hag telah memberinya tawaran yang bisa memperpanjang kontraknya selama tiga tahun.

Karena itu, Correia menilai peluang FC Utrecht untuk merekrut Taha sangat kecil. “Saya selalu ingin bekerja dengannya. Hanya saja, saya rasa itu tidak berada dalam jangkauan kami. Kami belum membahas kedatangannya. Dia pemain yang bagus, tetapi terlebih dahulu harus ada ruang di lini depan.

Taha bermain dengan status pinjaman untuk FC Groningen musim lalu. Bersama De Trots van het Noorden, ia mencetak enam gol dan menyumbang sepuluh assist di Eredivisie VriendenLoterij.

FC Utrecht menjual Miguel Rodriguez ke Alavés pada Minggu dengan nilai lima juta euro. Klub itu hanya akan menerima sekitar 2,5 juta euro dari transfer tersebut, karena mereka hanya memegang lima puluh persen hak transfernya.

Untuk posisi sayap, FC Utrecht antara lain memiliki Yoann Cathline, Adrian Blake, dan Angel Alarcon. Sementara untuk posisi nomor sepuluh, klub asal Domstad itu diperkuat Victor Jensen dan Dani de Wit.