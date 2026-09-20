Pelatih Excelsior Ruben den Uil nyaris tak percaya dengan apa yang dicapai timnya melawan Ajax. Klub Rotterdam itu menahan imbang klub Amsterdam dengan skor 2-2 dan menurut Den Uil, selain semangat juang yang luar biasa, mereka juga membutuhkan keberuntungan.

Sang pelatih mengakui bahwa perbedaan kualitas individu antara kedua tim sangat besar. Menurutnya, Ajax memiliki jauh lebih banyak opsi, sehingga Excelsior terutama harus berjuang habis-habisan dalam pertandingan.

Den Uil melihat para pemainnya melampaui batas untuk mengamankan hasil. Karena itu, sang pelatih sangat puas setelah pertandingan dengan cara timnya mampu bertahan menghadapi klub Amsterdam itu.

Terutama Tolu Arokodare sangat membuat Den Uil terkesan. Menurut pelatih Excelsior itu, striker Nigeria tersebut, yang mencetak gol 2-2 tak lama setelah masuk sebagai pemain pengganti, nyaris tak bisa dihentikan berkat fisik dan posturnya.

“Tolu, itu nyaris seperti kecurangan untuk kompetisi ini. Dia sangat kuat dan sangat tinggi. Sebuah cheat code, itu tidak normal,” kata sang pelatih sambil tertawa setelah pertandingan. “Bahkan kalau Anda mendapat nilai sepuluh untuk penjagaan, orang ini tetap bisa mengungguli Anda di udara dan menanduk bola masuk.”

Sisa skuad Ajax juga membuat Den Uil terkesan. Menurut pelatih Excelsior itu, tim asal Amsterdam tersebut benar-benar berbeda dibandingkan setahun lalu dan Ajax memiliki kualitas yang luar biasa banyak.

“Mereka punya beberapa pemain yang sangat, sangat bagus. Bahkan untuk Eredivisie, itu luar biasa,” lanjut Den Uil.

Karena itulah Den Uil sangat bangga dengan satu poin yang diraih. “Ini benar-benar pencapaian yang sangat hebat dari kami, dan untuk itu Anda juga membutuhkan keberuntungan agar ada bola yang tidak masuk.”