Pelatih Espanyol soal wasit menjelang laga melawan Barcelona: Kami tidak akan mengobati luka sebelum terluka

Klub Espanyol mengangkat slogan "Tidak ada yang mustahil dalam sepak bola" saat bertandang sebagai tamu yang tangguh hari ini ke markas rival abadinya, Barcelona, dalam "Derbi Kota", didukung oleh tekad pelatihnya, Manolo González, yang melihat pertandingan ini sebagai peluang bersejarah untuk memastikan kelangsungan tim dan memecahkan kutukan tahun-tahun sulit di markas "Blaugrana".

"Kami telah melakukannya di hadapan tim-tim besar dan akan mengulanginya"

Dalam konferensi pers yang diwarnai keyakinan berlebihan, Gonzalez menegaskan bahwa timnya tidak gentar menghadapi performa apik pasukan Hansi Flick, sambil menyoroti bahwa timnya memiliki "DNA" yang diperlukan untuk menjatuhkan raksasa.

González berkata: "Kami telah membuktikan musim ini bahwa kami bisa mengalahkan lawan mana pun, kami melakukannya di hadapan Real Madrid dan Atlético Madrid, dan mengapa tidak mengulanginya hari ini."

Dia menambahkan dengan nada tegas bahwa kemenangan di "Camp Nou" akan menjadi puncak dalam karier kepelatihannya, bukan hanya karena nilai moralnya sebagai "derbi", tetapi juga karena hal itu akan memberikan "Al-Berekos" tiket bertahan di La Liga.

Pesan yang cerdas

Di tengah suasana yang memanas dan keluhan berulang dari pihak Catalan terkait keputusan wasit belakangan ini, Gonzalez memilih merespons dengan diplomasi cerdas yang menekan pihak lawan, menolak terlibat dalam politik "menangis lebih dulu".

Dia menjelaskan, "Kami tidak mengkhawatirkan wasit dalam pertandingan Barça, yang penting bagi saya hanyalah tim saya. Kami tidak akan mengantisipasi masalah sebelum terjadi; kami percaya pada integritas wasit dan berharap sepak bola saja yang menentukan hasil pertandingan."

Pelatih Espanyol itu menetapkan peta jalan untuk mengalahkan pemuncak klasemen, menegaskan bahwa menguasai pertarungan "pertarungan utama" di lini tengah adalah kuncinya, dengan fokus pada stabilitas pertahanan dan kecepatan dalam transisi serangan.

Dia menyimpulkan, "Kita tidak bisa hanya bertahan melawan Barça, kita harus menyakiti mereka dengan serangan balik jika ingin membawa pulang tiga poin."

