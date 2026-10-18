Pelatih Eredivisie melontarkan kritik keras: "Saya merasa dipermainkan, saya benar-benar sudah muak!"

Keputusan wasit yang kontroversial di Eredivisie tampaknya semakin banyak, dan akhir pekan ini pun tak berbeda. Pelatih kepala SC Cambuur, Johan Plat, mengaku sudah benar-benar muak, seperti disampaikannya kepada ESPN.

"Saya berdiri di sini dengan penuh amarah. Saya tidak ingin terdengar seperti orang yang suka mengeluh, tetapi saya merasa benar-benar dirugikan. Pertama-tama, ini soal kartu merah itu," kata Plat. Menurutnya, Mexx Meerdink sama bersalahnya dengan Devid Bouah, yang diusir wasit Stan Teuben setelah menerima kartu kuning kedua akibat duel dengan penyerang AZ tersebut.

"Lalu kami juga dihukum penalti, saya sampai tertawa," lanjut Plat. Dalam duel udara, tinju kiper Thijs Jansen mengenai kepala Mees de Wit, dan wasit pun menunjuk titik putih. Meerdink kemudian menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

"Di Sittard, ada kejadian serupa yang melibatkan penyerang kami, Binder. Di sana, kepalanya nyaris dipukul sampai terlepas dari tubuhnya, tetapi kami tidak mendapat penalti. Kejadian kali ini jauh lebih ringan karena dia (Jansen, red.) hanya menyerempet kepalanya."

Yang paling membuat Plat kesal adalah ketidakkonsistenan itu. "Apa pun keputusan mereka, tidak masalah, tetapi keputusannya harus konsisten. Saya sudah benar-benar muak dengan hal itu," gerutunya.

"Kami mengalaminya di Velsen, ketika dua poin kami hilang akibat penalti, padahal mereka tidak bisa memastikan apakah pelanggarannya terjadi di dalam kotak penalti. Saya benar-benar muak dengan kesewenang-wenangan yang terjadi."

Plat sangat kecewa dengan keputusan wasit Teuben yang menurutnya keliru. "Sayangnya, perasaan itulah yang sekarang mendominasi, padahal selebihnya sore ini berjalan sempurna. Saya pikir kami tampil sangat baik. Namun, kekecewaan dan kemarahan yang mendominasi saat ini karena seharusnya kami meraih tiga poin."