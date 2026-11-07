Niko Kovac, pelatih Borussia Dortmund, meluangkan banyak waktu dalam konferensi pers pada Jumat untuk mengulas penampilan Joey Veerman.

Veerman pindah dari PSV ke Dortmund pada musim panas lalu dengan biaya transfer 22 juta euro. Sang pengatur permainan sempat membutuhkan waktu untuk beradaptasi, tetapi tampil sejak menit awal dalam beberapa pertandingan terakhir.

"Tempo permainan di Bundesliga jauh lebih tinggi daripada di Belanda," kata Kovac dalam konferensi pers menjelang laga liga Dortmund melawan SV Elversberg. "Di sini, tim-tim juga bertahan jauh lebih intens dan lebih sering daripada di Belanda."

Namun, karena gaya bermain di Belanda dan Jerman sangat berbeda, Kovac menilai kemampuan Veerman saat menguasai bola kini berada "di level tertinggi". "Di Belanda, kemampuan bermain dengan bola jauh lebih dihargai," jelasnya.

"Yang paling saya sukai dari Joey saat menguasai bola adalah kesederhanaannya. Di balik kesederhanaan itu ada kesulitan, tetapi juga keindahan. Dia tidak perlu melakukan operan tumit atau hal-hal rumit lainnya, karena tugasnya adalah mencoba membawa permainan dari belakang ke depan."

Pertandingan berikutnya BVB Bundesliga 09.30 ELV

"Dia melakukannya dengan sangat baik, tentu dengan bantuan rekan-rekan setim di sekitarnya," ujar Kovac. "Namun, terlihat bahwa para bek tengah sangat memercayainya. Mereka terus mencari dia untuk menerima bola. Dia selalu menempatkan diri dengan sangat baik dan memiliki orientasi tubuh yang tepat, sehingga bisa dengan cepat membawa permainan ke depan atau

mengalihkan arah permainan."

Secara keseluruhan, Kovac menilai kepindahan Veerman ke Dortmund sejauh ini merupakan kesuksesan besar. "Dia pemain yang sangat cerdas dan selalu berpikir ke depan. Dia tidak baru mencari solusi setelah menerima bola, tetapi sudah menyiapkannya sebelum bola datang. Itu berarti dia mengambil keputusan dengan sangat cepat. Karena itu, kemampuannya tidak hanya menguntungkan dirinya, tetapi terutama tim."