"Keputusan staf pelatih adalah tidak melakukan pressing satu lawan satu dan, dalam upaya merebut bola, terkadang membiarkan ruang terbuka di belakang. Namun, jika Anda memberi ruang kepada tim seperti itu (seperti Como, Red.), mereka akan semakin percaya diri," kata Fernandes setelah kekalahan telak pada Rabu malam.

Gelandang itu mengatakan bahwa "pelatih dan stafnya" harus menganalisis hal tersebut. Namun, ia juga mengisyaratkan keinginannya agar tim bermain lebih aktif: "Terkadang Anda harus lebih berani saat berada di bawah tekanan. Harus mengambil risiko untuk melakukan pressing tinggi dan dengan begitu menyulitkan lawan," ujar Fernandes.

Menurut Fernandes, lawan mereka dari Serie A, yang diperkuat pengatur serangan Nico Paz dengan dua golnya, telah memberi contoh kepada United: "Bek tengah mereka mengawal saya di wilayah permainan kami. Kami sebagai tim seharusnya melakukan hal yang sama, tetapi kami tidak berhasil. Jika Anda memberi terlalu banyak ruang dan waktu kepada tim seperti itu, yang memainkan banyak umpan pendek melalui tengah, mereka akan menyakiti Anda lewat sisi sayap," jelas Fernandes.

Como sudah unggul lewat Paz pada menit kedua. Tak lama setelah pergantian babak, Tassos Douvikas menambah keunggulan (49). Paz kembali mencetak gol pada menit ke-57, yang membuat kemenangan Como nyaris pasti. Gol Jacobo Ramon yang mengubah skor sementara menjadi 4-0 (76) memastikan hasil pertandingan. United hanya mampu mencetak gol hiburan melalui Joshua Zirkzee pada masa tambahan waktu.

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Bruno Fernandes ditarik keluar di Como, sesuatu yang tidak biasa

"Ini bukan pertama kalinya kami lengah dan lawan mencetak gol lebih awal," keluh Fernandes. Ia juga mengakui kekurangan dalam penampilan dirinya dan rekan-rekan setimnya: "Hampir tidak ada tekanan terhadap pemain yang menguasai bola, hampir tidak ada pergerakan yang bagus saat menguasai bola, hampir tidak ada yang berjalan baik bagi kami." Tidak seperti biasanya, pemain Portugal itu ditarik keluar. Zirkzee, yang kemudian mencetak gol, masuk menggantikannya pada menit ke-67.

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Sementara itu, posisi pelatih Carrick semakin tertekan setelah awal yang buruk pada musim ini. Ia awalnya mengambil alih jabatan dari Ruben Amorim yang dipecat pada Januari sebagai pelatih sementara, lalu diizinkan bertahan berkat performa kuat tim pada akhir musim lalu. Di Premier League, United hanya mengumpulkan tujuh poin dari tujuh pertandingan pertama dan terancam tertinggal dari empat besar sejak dini. Di Liga Champions, hasil buruk di Como menjadi kekalahan kedua mereka dalam tiga pertandingan. Sebelumnya, tim Inggris itu juga kalah di markas Atletico Madrid (0-2). Satu-satunya kemenangan diraih pada laga pembuka melawan tim debutan Liga Champions, Sabah FK (4-0).

Menurut laporan media Inggris, posisi Carrick kini berada dalam ancaman serius. Pada Rabu malam, pria berusia 45 tahun itu berkata: "Ini lebih dari sekadar mengecewakan. Saya bertanggung jawab 100 persen atas seluruh tim dan penampilannya." Apakah ia masih merasa mendapat dukungan dari pimpinan klub? "Ini bukan tentang saya, melainkan tentang mencerna pertandingan ini dan melihat bagaimana jalannya. Saya rasa itulah yang paling penting saat ini," kata Carrick, yang kontraknya masih berlaku hingga musim panas 2028, kepada TNT.