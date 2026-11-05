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Sao Paulo v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Pelatih Corinthians Clarence Seedorf meminta kesabaran terkait Memphis Depay, rekan senegaranya, setelah sang pemain kembali dari cedera dalam laga imbang 0-0 melawan Sao Paulo

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Pelatih kepala Corinthians, Clarence Seedorf, meminta para pendukung bersabar terhadap rekan senegaranya, Memphis Depay, setelah sang penyerang kembali dari cedera dalam laga tandang melawan Sao Paulo yang berakhir 0-0 pada Rabu. Masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua di Vila Belmiro, penyerang asal Belanda itu tampil untuk pertama kalinya sejak mengalami masalah pada otot hamstring pada Oktober.

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Penyerang Belanda tampil singkat sebagai pemain pengganti

Seedorf memasukkan rekan senegaranya pada menit ke-67 dalam pertandingan ketiganya sebagai pelatih, dengan Depay menggantikan Kaio Cesar pada pekan ke-34 Campeonato Brasileiro. Absen akibat cedera hamstring kanan yang dialaminya saat latihan sejak kekalahan 4-1 dari Palmeiras pada 11 Oktober, penyerang itu membantu timnya berjuang meraih satu poin setelah pengatur serangan Rodrigo Garro keluar karena cedera sebelum turun minum.

Gol Matheus Bidu dari bola muntah pada menit ke-62 dianulir karena Yuri Alberto offside, sementara Angeli menghalau upaya Pedro Lima di garis gawang. Corinthians yang bermain dengan sepuluh orang tetap mampu mempertahankan hasil setelah wasit Raphael Claus, melalui VAR, mengubah kartu kuning Alberto pada menit ke-81 akibat menerjang Ferreira menjadi kartu merah langsung.

Pramusim yang terganggu menghambat kesiapan fisik

Menjelaskan alasan memasukkan sang penyerang dalam konferensi pers seusai pertandingan, Seedorf mengatakan: "Memphis membutuhkan waktu dan kami akan melakukan segalanya, secepat mungkin, untuk mengembalikannya ke kondisi terbaik. Itu wajar, dia tidak menjalani pramusim yang normal. Tahun ini persiapan fisiknya penuh kendala, tetapi dia berlatih dengan baik. Situasi pertandingan menuntut perubahan, kami ingin mencoba sesuatu di lini depan pada babak kedua. Tentu saja, dia membutuhkan ritme dan intensitas yang Anda sebutkan, tetapi sekarang dia akan berlatih setiap hari dan pasti akan meningkat."

Kondisinya perlu dikelola dengan cermat hingga Desember

Meski memuji etos kerja sang penyerang saat latihan, Seedorf menekankan pentingnya menghindari masalah fisik lebih lanjut sebelum musim domestik berakhir pada 2 Desember.

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Menanggapi beban latihan sang penyerang, Seedorf menambahkan: "Dia tidak berlatih dengan intensitas rendah. Dengan karakteristiknya, dia adalah pemain yang eksplosif, tetapi dia baru kembali beberapa hari lalu setelah mengalami cedera otot. Sekarang kami akan mulai berlatih lebih keras.

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"Dia pemain penting bagi kami, dan kami harus bersabar agar dia tidak mengalami cedera lagi. Kami akan menerapkan hal yang sama kepadanya seperti kepada pemain lain: jadwal harian agar dia bisa kembali ke kondisi yang dibutuhkan, tetapi dia memerlukan sedikit waktu."

Persaingan menghindari degradasi berlanjut seusai jeda

Hasil imbang pada Rabu membuat Corinthians tetap berada di zona degradasi, menempati posisi ke-17 dengan 37 poin dan tertinggal satu poin dari Internacional di peringkat ke-16. Sementara itu, Sao Paulo, yang tanpa kemenangan dalam tiga pertandingan, berada di posisi ke-10 dengan 44 poin.

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Tim asuhan Seedorf kini akan memanfaatkan jeda internasional FIFA untuk meningkatkan kebugaran Depay sebelum menjamu Botafogo di Neo Quimica Arena pada 18 November, lalu menghadapi Atletico Mineiro dan Gremio. Sementara itu, Sao Paulo akan melanjutkan kiprahnya dengan menjamu Fluminense pada 19 November.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

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