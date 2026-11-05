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Pelatih kepala Como, Cesc Fabregas, mengungkapkan kekesalannya karena timnya gagal menjaga gawang tetap nirbobol, meski menang telak 9-1 atas Lens pada Rabu malam. Sebelum kemenangan tim tamu asal Serie A itu di Prancis, belum pernah ada klub Italia yang mencetak tujuh gol tandang dalam sejarah Piala Champions Eropa atau Liga Champions.

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Tim tamu asal Italia mengukir sejarah baru

Kemenangan tandang perdana Fabregas di Liga Champions sedikit ternoda oleh gol hiburan pada babak kedua, ketika Como mencatat kemenangan keenam beruntun di semua kompetisi. Como meraih kemenangan kandang 4-1 atas RB Leipzig dan Manchester United, dengan kekalahan 3-2 di markas Feyenoord di antaranya. Tim tamu pun naik ke peringkat keempat klasemen meski tanpa Moise Kean, Trevoh Chalobah, Assane Diao, Jesus Rodriguez, dan Jayden Addai.

Pencetak gol terbanyak turnamen, Tasos Douvikas, mengemas hat-trick sehingga ia mencetak gol dalam keempat penampilannya di kompetisi Eropa. Nico Paz, Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina, dan Matteo Papaccioli yang berusia 18 tahun dan menjalani debutnya juga mencetak gol.

Pelatih meminta tim tetap rendah hati setelah kemenangan telak

Berbicara kepada Sky Sport Italia mengenai posisi keempat di pertengahan fase liga, Fabregas tersenyum: "Ini juga baru pertandingan keempat kami sepanjang sejarah di Liga Champions, jadi angka empat menjadi angka kunci di sini.

"Saya senang. Inilah sepakbola dan semuanya berjalan sesuai keinginan kami. Para pemain tampil bagus. Sekarang kami harus bersiap menghadapi pertandingan yang sangat penting pada Minggu, laga kesembilan dalam rangkaian pertandingan di antara dua jeda internasional."

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Meminta skuad mudanya tetap membumi setelah penampilan bersejarah itu, pria Spanyol tersebut menambahkan: "Ini malam yang luar biasa bagi Como, bagi semua suporter kami, dan bagi banyak pemain di sini yang baru memulai karier mereka. Namun, mereka harus tetap membumi, rendah hati, terus belajar, dan tidak menganggap semuanya akan berjalan baik mulai sekarang.

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"Mereka harus terus bekerja keras untuk mempertahankan penampilan seperti ini."

Kelengahan di lini pertahanan membuat mantan gelandang itu kesal

Meski nyaris semua gol lahir dari rangkaian umpan apik yang dibangun dari belakang dan keputusan penalti terhadap Maxence Caqueret pada awal laga dibatalkan oleh VAR, Como masih menanti laga tanpa kebobolan pertama mereka di kompetisi Eropa setelah kebobolan lewat tendangan voli dari sepak pojok pada menit ke-65.

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Mengenai satu-satunya noda itu, Fabregas mengaku: "Saya marah atas gol yang kami derita karena kami mengubah sesuatu dalam cara bertahan saat melakukan tiga pergantian pemain.

"Apalagi, gol itu dicetak oleh mantan rekan setim saya. Saya pernah bermain bersama Ruben Aguilar di Monaco, dan saya bilang kepadanya, 'Saya belum pernah melihatmu mencetak gol seperti itu sebelumnya!' Sejujurnya, itu gol yang hebat."

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Juara bertahan menanti akhir pekan ini

Como kini harus kembali fokus ke kompetisi domestik menjelang lawatan sulit pada pekan ke-11 Serie A ke markas pemegang Scudetto Inter pada Minggu, 8 November, sebelum jeda internasional. Di kompetisi Eropa, Como akan melanjutkan kiprahnya di fase liga dengan menjamu AEK Athens dan bertandang ke markas Real Betis. Tim asuhan Fabregas kemudian akan menutup jadwal mereka melawan Paris Saint-Germain sebelum bertandang ke Barcelona pada 27 Januari.