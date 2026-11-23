Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih kepala Columbus Crew Laurent Courtois memicu kontroversi dengan menyebut Lionel Messi beruntung lolos dari kartu merah saat timnya menang telak 3-0 atas Inter Miami. Bintang Argentina itu terlibat insiden panas pada babak pertama setelah menghantam wajah lawan dengan bola dari jarak dekat.

Iklan

Insiden panas mewarnai masa tambahan babak pertama di Nu Stadium

Insiden itu terjadi pada masa tambahan babak pertama dalam laga pembuka seri putaran pertama play-off MLS berformat terbaik dari tiga pertandingan, Sabtu malam. Ketika penyerang Columbus Gonzalo Tapia tidak mundur sejauh jarak yang diwajibkan, Lionel Messi dengan cepat melempar bola dari lemparan ke dalam tepat ke wajahnya dari jarak sekitar 60 sentimeter.

Wasit Allen Chapman memberikan kartu kuning kepada kedua pemain. Messi pun terhindar dari kartu merah yang akan membuatnya absen setidaknya pada pertandingan berikutnya. Tapia kemudian mencetak gol keduanya saat Columbus menang 3-0 .

Courtois pertanyakan keputusan wasit, Tapia enggan menyalahkannya

Berbicara kepada wartawan seusai pertandingan, pelatih kepala Columbus Courtois mengkritik keputusan tersebut. "Semua orang tahu itu lebih dari sekadar kartu kuning," kata Courtois. Ketika ditanya apakah Major League Soccer seharusnya meninjau insiden itu, ia menambahkan bahwa situasinya "menyedihkan".

Tapia enggan menyalahkan wasit meski terkena bola. "Itu bagian dari pertandingan. Saya tidak tahu apakah itu kartu merah, tetapi saya bukan wasit yang bisa menentukannya," kata penyerang Crew itu. "Cukup sampai di situ."

Iklan Iklan

Upaya Miami mempertahankan gelar tersendat meski Messi ukir tonggak Sepatu Emas

Pelatih Inter Miami Kily Gonzalez sependapat dengan Tapia dalam konferensi pers seusai pertandingan. "Saya harus memikirkan situasi itu, kartu tersebut tidak banyak mengubah keadaan," katanya. "Wasit menilainya sebagai kartu kuning dan hanya itu. Kami tidak bisa menyalahkan wasit. Terkadang mereka membuat kesalahan, terkadang mereka tidak menyukai setiap orang di antara kita, dan kami harus menerimanya."

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya COL Major League Soccer 20.00 MIA

Kekalahan tersebut membuat juara MLS Cup 2026 terancam tersingkir pada putaran pertama setelah memasuki play-off sebagai unggulan kedua Wilayah Timur. Hasil itu juga merusak malam bersejarah bagi Messi, yang menerima Sepatu Emas 2026 dari salah satu pemilik klub, Jorge Mas, sebelum pertandingan setelah meraih penghargaan tersebut pada awal bulan ini.

Messi menjadi pemain pertama yang meraih Sepatu Emas MLS dua kali berturut-turut dan baru pemain keenam yang memenanginya lebih dari sekali. Ia mencatatkan 26 gol pada musim reguler serta 17 assist, jumlah terbanyak kedua di liga. Ia juga diperkirakan akan meraih penghargaan MVP MLS untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Iklan

Inter Miami di bawah tekanan wajib menang saat bertandang ke Columbus

Inter Miami menghadapi ujian langsung saat bertandang ke Columbus pada Jumat untuk pertandingan kedua. Setelah kalah pada Sabtu, tim asuhan Gonzalez harus menang di kandang lawan untuk menjaga peluangnya di play-off.

Kemenangan tandang akan memaksa digelarnya pertandingan ketiga sebagai penentuan di Nu Stadium, sekaligus memberi juara MLS Cup 2026 kesempatan untuk menghindari tersingkir lebih awal.