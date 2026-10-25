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Pelatih kepala Chelsea Xabi Alonso memberikan dukungan penuh kepada Mike Penders dan memastikan kiper muda itu akan tetap mempertahankan posisinya untuk laga Carabao Cup mendatang melawan Liverpool. Keputusan itu diambil meski kiper asal Belgia tersebut menjalani sore yang sulit dalam derbi London melawan Tottenham Hotspur.

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Alonso tetap percaya kepada Penders setelah kesalahan dalam derby

Kiper berusia 21 tahun itu menjalani debutnya sebagai starter di Liga Primer Inggris dengan penuh pasang surut saat timnya kalah 2-0 dari Tottenham baru-baru ini. Ia melakukan beberapa penyelamatan gemilang sebelum kesalahannya pada babak kedua membuat tim tamu memecah kebuntuan di Stamford Bridge. Meski gol bunuh diri itu membuat Penders menjadi sorotan, Alonso bertekad melindungi pemain mudanya dan memastikan perkembangannya tidak terhambat oleh satu kesalahan yang menyita perhatian. Pelatih asal Spanyol itu meyakini pengalaman menghadapi keberhasilan dan kegagalan di level tertinggi penting bagi setiap pemain yang baru menembus tim utama, terutama di klub dengan ekspektasi setinggi Chelsea.

“Ini bagian dari profesi ini. Anda harus menghadapi kesalahan, dan kami tetap percaya kepada Mike. Ia akan menjaga gawang saat melawan Liverpool,” kata Alonso di situs resmi klub.

Menghadapi kemunduran di Stamford Bridge bersama-sama

Kekalahan dari Tottenham sulit diterima Chelsea, tetapi Alonso segera menegaskan bahwa hasil itu merupakan kegagalan bersama, bukan kesalahan satu pemain. Dengan memastikan Penders masuk dalam susunan pemain inti untuk laga berikutnya, sang pelatih menyampaikan pesan tegas tentang budaya yang tengah ia bangun di London Barat. Ia berharap para pemainnya mendukung rekan-rekan yang masih beradaptasi dengan kasta tertinggi sepakbola Inggris.

Alonso menjadikan hasil melawan Tottenham sebagai pelajaran bagi seluruh tim, bukan alasan untuk melakukan perubahan drastis. “Kami menang dan kalah bersama. Menghadapi kesalahan adalah bagian dari pekerjaan ini, baik bagi saya maupun semua orang,” tambah Alonso.

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Para pemain muda belajar lewat pertandingan

Penders bukan satu-satunya pemain muda yang mendapat kesempatan penting saat menghadapi Tottenham. Geovany Quenda juga tampil dalam derby London yang sarat tekanan itu. Alonso mengakui bahwa bagi pemain seperti Quenda dan Penders, pertandingan semacam ini menghadirkan proses pembelajaran berat yang tidak bisa ditiru di lapangan latihan. Sang pelatih berfokus menyediakan kesempatan yang diperlukan agar para pemain berbakat ini bisa segera bangkit.

“Kami mendukung Mike dan juga Geo (Quenda), para pemain yang baru menjalani pertandingan pertama mereka di [Liga Primer Inggris]. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa tampil lebih baik, dan kami juga harus menunjukkan itu,” jelas Alonso.

Fokus beralih ke tantangan di Piala Carabao

Laga mendatang melawan Liverpool menjadi kesempatan sempurna bagi Chelsea untuk kembali membangun momentum. Dengan Penders dipastikan menjadi starter, perhatian akan tertuju pada cara pemain muda itu menghadapi tekanan saat melawan salah satu tim elite Liga Primer Inggris lainnya. Alonso jelas menghargai ketangguhan mental kiper asal Belgia tersebut dan meyakini laga Piala Carabao itu merupakan panggung ideal baginya untuk menunjukkan kemampuan sesungguhnya di bawah sorot lampu stadion.