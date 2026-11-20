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Di saat semua pihak bersiap menyambut laga besar di jantung ibu kota Spanyol, pelatih Celta Vigo Claudio Giráldez melontarkan pernyataan yang tenang tetapi sarat kepercayaan diri dan tantangan, beberapa jam sebelum menghadapi Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu.

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Pelatih Celta Vigo tidak tampak terpukau dengan versi baru Los Blancos, dan tidak menilai pergantian di kursi pelatih telah menjungkirbalikkan peta kekuatan. Baginya, Real Madrid saat ini adalah kelanjutan alami dari Real Madrid musim lalu, dengan nama-nama yang hampir sama, kekuatan yang sama, serta keunggulan yang sama yang sudah ia pahami dengan baik.

"Saya tidak berpikir Real Madrid jauh berbeda dari tim tahun lalu. Skuad mereka tidak banyak berubah, hanya ada sedikit perbedaan dalam gaya pelatihnya, yang bisa lebih baik atau lebih buruk tergantung sudut pandang masing-masing orang," ujar Giráldez dalam konferensi pers pralaga jelang pertandingan yang dijadwalkan berlangsung besok, Sabtu.

Ia menambahkan: "Sebagian aspek rencana permainan yang kami gunakan tahun lalu mungkin akan berhasil lagi, sebagian lainnya mungkin tidak. Karena itu, kami harus fokus pada kekuatan kami dan menerima kenyataan bahwa kami akan menderita dalam waktu yang lama selama pertandingan."

Celta Vigo menimba kepercayaan diri dari kenangan yang tak terlupakan, yakni ketika musim lalu mereka berhasil meraih kemenangan bersejarah di Bernabeu. Kemenangan itu mengubah cara tim memandang diri sendiri dan memberi mereka keyakinan nyata bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim besar di stadion mana pun.

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Terkait hal itu, Giráldez mengatakan: "Kami kini yakin bahwa Celta Vigo mampu bersaing ketat melawan lawan mana pun, sesuatu yang tidak selalu saya lihat ketika mulai melatih tim utama. Kemenangan kami tahun lalu di stadion-stadion besar seperti Wanda Metropolitano atau Bernabeu memberi kami kepercayaan diri untuk menjalani pertandingan dengan cara seperti ini. Namun, itu tidak berarti laga ini akan mudah, justru sebaliknya."

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Pelatih Celta itu menegaskan bahwa laga mendatang akan dihadapi melawan "salah satu tim terbaik di dunia", seraya menyebut Real Madrid sedang berada "mungkin dalam kondisi terbaiknya musim ini", setelah tampil lebih solid dan terorganisasi belakangan ini.

Ia melanjutkan dengan nada mengingatkan: "Real Madrid terus membaik. Mereka adalah tim yang solid dan terorganisasi, dan kami harus menampilkan pertandingan yang sempurna untuk membawa pulang poin dari Bernabeu."

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Soal pemain yang absen, Giráldez mengecilkan dampak absennya penyerang asal Spanyol Borja Iglesias. Ia menegaskan bahwa Celta telah belajar bermain sebagai satu kesatuan dan tidak bergantung pada satu pemain tertentu, sehebat apa pun pemain tersebut.

"Musim lalu kami memainkan laga yang luar biasa di Lyon tanpa Borja, dalam pertandingan tandang yang sangat sulit melawan tim kuat. Kami juga memainkan beberapa laga melawan Barcelona, Real Madrid, dan Atletico Madrid tanpa Borja dan tanpa Iago, serta tanpa sejumlah pemain yang sangat istimewa. Tim ini mampu memanfaatkan sumber daya yang berbeda, karena pertandingan tidak dimainkan secara individu," katanya.

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Dengan semangat inilah Celta Vigo memasuki laga tersebut, bukan sebagai tim yang sekadar berupaya meminimalkan kerugian, melainkan sebagai tim yang percaya bahwa kejutan bisa terjadi dan mengulang skenario tahun lalu bukanlah mimpi yang mustahil, asalkan mereka bermain dengan berani dan disiplin hingga detik terakhir.