Pelatih Cape Verde: Para pemain Arab Saudi telah berkembang pesat... dan kami yakin bisa lolos

Bobista, pelatih tim nasional Cape Verde, memuji tim nasional Arab Saudi, dengan menilai bahwa para pemainnya telah berkembang pesat dalam beberapa waktu terakhir, sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa tim nasional negaranya mampu lolos ke babak berikutnya.

Timnas Arab Saudi akan berhadapan dengan Cape Verde pada Sabtu dini hari di Stadion "NRG" di kota Houston, Amerika Serikat, dalam pertandingan ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Dalam pernyataannya pada konferensi pers menjelang pertandingan yang dilansir surat kabar "Al-Riyadiah" Saudi, Bobista mengatakan: "Timnas Saudi adalah lawan yang tangguh, namun kami mengandalkan organisasi permainan kami, dan kami yakin dengan strategi kami."

Ia menambahkan: “Kami tahu pertandingan ini akan sulit, dan kami akan berusaha bermain dengan kuat serta menunjukkan kemampuan kami. Kami menghadapi lawan yang memiliki ketajaman teknis; para pemain mereka telah berkembang pesat, dan kami menyadari kualitas mereka, sehingga kami berusaha untuk tetap terorganisir saat menghadapi mereka.”

Ia melanjutkan: “Kami berusaha menganalisis performa secara keseluruhan, bukan individu. Kami sangat menghormati tim nasional Saudi, tetapi kami ingin menerapkan gaya permainan kami sendiri, dan kami yakin akan hal itu, demi melaju ke babak berikutnya.”

Bobista juga berbicara mengenai absennya beberapa pemain akibat cedera, di mana ia mengatakan: “Kami tidak hanya memiliki 11 pemain; setiap pemain dalam skuad dapat diturunkan kapan saja selama pertandingan, jadi kami memiliki solusi.”

Dia menyimpulkan: “Saya tidak menurunkan pemain hanya demi menurunkan mereka; tujuan kami adalah memberikan yang terbaik bagi tim, terlepas dari individu mana pun. Kami harus memikirkan lolos ke babak berikutnya, agar dapat memberikan apa yang diharapkan oleh rakyat kami.”

Pertandingan ini dianggap krusial bagi kedua tim, karena keduanya membutuhkan kemenangan untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia, tanpa harus menunggu hasil klasemen tim-tim peringkat ketiga di grup lain.

Timnas Arab Saudi saat ini berada di peringkat keempat dan terakhir di Grup H, dengan raihan satu poin, tertinggal satu poin dari Uruguay dan Cape Verde, sementara Spanyol memimpin grup dengan raihan 4 poin.