Pelatih Cape Verde menantang Arab Saudi: Kami ingin mencetak sejarah

Bobista, pelatih tim nasional Cape Verde, melontarkan tantangan kepada tim nasional Arab Saudi, sekaligus menegaskan keinginannya untuk membawa tim negaranya lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Arab Saudi akan berhadapan dengan Cape Verde pada Sabtu dini hari di Stadion "NRG" di kota Houston, Amerika Serikat, dalam pertandingan ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Dalam pernyataan di konferensi pers prapertandingan yang dilansir surat kabar "Al-Youm" dari Arab Saudi, Bobista mengatakan: "Saya memang menyukai tantangan dan memiliki kepercayaan penuh pada tim saya."

Ia menambahkan: “Saya menghormati lawan kami, tim nasional Arab Saudi, tetapi kami ingin menciptakan sejarah dan lolos ke babak selanjutnya.”

Pertandingan ini dianggap krusial bagi kedua tim, karena keduanya harus menang untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia, tanpa harus menunggu hasil klasemen tim-tim peringkat ketiga di grup lain.

Timnas Arab Saudi saat ini berada di peringkat keempat dan terakhir di Grup H, dengan raihan satu poin, tertinggal satu poin dari Uruguay dan Cape Verde, sementara Spanyol memimpin grup dengan raihan 4 poin.