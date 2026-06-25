Bobista, pelatih tim nasional Cape Verde, menekankan betapa sulitnya menghadapi tim nasional Arab Saudi di Piala Dunia, sekaligus menegaskan keinginannya untuk membawa tim negaranya lolos ke babak 32 besar.

Timnas Arab Saudi akan berhadapan dengan Cape Verde pada Sabtu dini hari di Stadion "NRG" di kota Houston, Amerika Serikat, dalam pertandingan ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Bobista mengatakan dalam pernyataannya kepada surat kabar "Al-Riyadiah" Saudi: "Timnas Saudi adalah tim yang terorganisir, memiliki daya saing tinggi, dan berpengalaman di putaran final Piala Dunia."

Ia menambahkan: “Jika saya harus memilih satu pemain dari skuad tim nasional Arab Saudi, maka itu adalah Salem Al-Dossari, mengingat pengaruhnya dan kemampuannya dalam menentukan hasil pertandingan.”

Ia kemudian menekankan: “Namun, kekuatan sesungguhnya tim nasional Saudi tidak terletak pada satu pemain tertentu, melainkan pada sistem kerja sama timnya, dan itulah aspek yang kami hargai sepenuhnya.”

Dia melanjutkan: “Kami menghormati tim nasional Arab Saudi, dan kami memperkirakan pertandingan yang sangat sulit melawan mereka, namun kami juga percaya pada kemampuan tim nasional Cape Verde.”

Ia melanjutkan: “Jika Piala Dunia kali ini telah mengajarkan kami sesuatu, maka itu adalah bahwa tidak ada pertandingan yang mudah atau hasil yang pasti sebelum peluit kick-off dibunyikan.”

Dia menyimpulkan: “Komentar-komentar negatif justru semakin memotivasi kami untuk terus membuktikan jati diri dan kemampuan kami; pada akhirnya, pendapat-pendapat itu tetap berada di luar lapangan, dan yang menjadi penentu adalah apa yang ditunjukkan oleh tim-tim selama 90 menit, dan kami siap untuk bertanding.”

Pertandingan ini dianggap krusial bagi kedua tim, karena keduanya harus menang untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia, tanpa harus menunggu hasil klasemen tim-tim peringkat ketiga di grup lain.

Tim nasional Arab Saudi saat ini berada di peringkat keempat dan terakhir di Grup H, dengan raihan satu poin, tertinggal satu poin dari Uruguay dan Cape Verde, sementara Spanyol memimpin klasemen dengan raihan 4 poin.